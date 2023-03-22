Модель профориентации школьников Свердловской области начнут внедрять в регионах России

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов принимает участие во всероссийском фестивале профориентации школьников "Билет в будущее". Фото: Полина Зиновьева

Модель профессиональной ориентации школьников, которая применяется в Свердловской области, начнут с 1 сентября внедрять во всех регионах России. Об этом на всероссийском фестивале "Билет в будущее" в Екатеринбурге заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня детям нужно со школьной скамьи рассказывать о тех возможностях, которые есть в нашей стране. Особенно о тех, которые дает промышленность, и яркий пример этому — Свердловская область. <…> В регионе сформирована современная, качественная модель профессиональной ориентации детей. Она состоит из нескольких компонентов — это специальные образовательные программы, профориентационные уроки, посещение предприятий и колледжей, работа с наставниками, компьютерные курсы и многое другое. Все это работает, дает хорошие результаты. И с 1 сентября нового учебного года мы будем транслировать опыт свердловских школ на всю страну", — подчеркнул Сергей Кравцов.

На церемонии открытия фестиваля глава федерального министерства поблагодарил свердловских педагогов-наставников, которые занимаются образованием детей и профессиональной подготовкой кадров. Министр высоко оценил наработки Свердловской области в сфере ранней профориентации молодежи.

Губернатор Евгений Куйвашев выступил с ответным словом. "Принимать такой фестиваль на уральской земле для нас большая часть. Это уникальная возможность пообщаться с лучшими новаторами в сфере образования. Я всегда говорил, что главное в профессии — это педагог. Не будет учителя — не появятся инженеры, экономисты, юристы и другие кадры. Поздравляю вас с Годом педагога и наставника в России! В течение этого года мы будем регулярно проводить крупные мероприятия, связанные с образованием, чествовать наших педагогов. Знаю, вы приехали к нам с множеством разных идей, мы готовы, как губка, впитывать все новое и интересное. Уверен, наш регион вас приятно удивит", — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Также Сергей Кравцов и Евгений Куйвашев осмотрели выставку, организованную на фестивале. Лучшие наработки в сфере образования и подготовки кадров представили школы, колледжи, вузы, кванториумы.

В частности, Уральский государственный профессионально-педагогический университет продемонстрировал интерактивные карты Свердловской области и России, современные 3D-ручки и принтеры, очки виртуальной реальности, роботов. Образовательный фонд "Золотое сечение" презентовал проект по разработке полезных йогуртов совместно с Ирбитским молочным заводом и пригласил на дегустацию. Представили кванториума АО "РЖД" показали, как можно сконструировать светофор, а Свердловская детская железная дорога — как построить железнодорожный мост и следить за нагрузкой на его опоры в онлайн-режиме.

Также на выставке Сергей Кравцов подписал соглашение о сотрудничестве с АО "РЖД", наградив благодарственным письмом заместителя генерального директора компании Дмитрия Шаханова за личный вклад в развитие системы профобразования в России.

"Российские железные дороги — один из главных стратегических партнеров системы образования страны. Железнодорожники одними из первых начали реализовывать федеральный проект "Профессионалитет", инициированный Президентом России Владимиром Путиным. С первых дней студенты колледжей сразу проходят производственную практику. Подписанное сегодня соглашение — еще один шаг в нашей совместной работе. Наша общая цель — чтобы молодежь получала качественное профессиональное образование, а в дальнейшем — рабочие места, социальные пакеты, официальную и достойную зарплату", — отметил Сергей Кравцов.

Напомним, в рамках фестиваля "Билет в будущее", ожидается, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетит новый корпус гимназии № 120 в Екатеринбурге и встретится с педагогами.