Стала известна дата проведения "Библионочи-2023"

"Библионочь-2023" пройдет 27 мая. Фото: Павел Ворожцов

Всероссийская акция "Библионочь" пройдет в этом году 27 мая. Дату с своем telegram-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Тема акции в Год педагога и наставника — "Читаем вместе". "Библионочь" — одно из главных культурных событий страны, где каждый может не только интересно провести время, но и по-новому взглянуть на классические литературные произведения", — написала Ольга Любимова.

В Свердловской области акцию поддерживает региональное министерство культуры. Координатором выступает библиотека им. В. Г. Белинского. По данным пресс-службы учреждения, в прошлом году в "Библионочи" участие приняли 684 свердловские библиотеки, из них 42 в Екатеринбурге. К акции присоединились ряд музеев, центров культуры и искусства на Урале. Всего было проведено 2 600 мероприятий.

На площадках состоялись встречи с писателями, прошли экскурсии по книжным фондам, презентации новых произведений, литературные беседы и чтения, спектакли. Акция прошлого года объединила 45 658 свердловчан.

Программа мероприятий предстоящей "Библионочи" составляется.

Ранее Свердловская областная библиотека им. В. Г. Белинского объявила о приеме заявок на соискание всероссийской литературно-критической премии "Неистовый Виссарион".