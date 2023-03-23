Ученица из Екатеринбурга стала первым призером Всероссийской олимпиады школьников — 2023

Десятиклассница успешно прошла испытания по французскому языку в финале ВсОШ. Фото: Алексей Кунилов

Ученица французской гимназии № 39 из Екатеринбурга стала призером Всероссийской олимпиады школьников — 2023 (ВсОШ), проходящей в Москве, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Испытания по французскому языку в финале успешно прошла десятиклассница Аделин Фьеве. Несмотря на то, что у девочки французское происхождение, язык для нее является вторым.

В этом году в заключительном этапе ВсОШ участие принимают 105 уральских школьников. Они борются за победу по 24 дисциплинам.

"В этом году мы сохранили и где-то даже усилили свои позиции по ключевым для нас предметам. Так, в нашей "сборной" снова 18 участников олимпиады по информатике, 26 — по физике, здесь мы выросли почти в два раза, 12 — по математике, 7 — по немецкому языку и 6 — по экономике. Также есть 2 финалиста по китайскому языку. Состязания только начинаются, желаю всем ребятам удачи", — сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

В региональном минобразования отмечают, что с каждым годом растет количество свердловских школьников, принимающих участие в финале олимпиады. В 2022 году за победу боролись 82 ученика.

На Среднем Урале талантливые дети могут основательно подготовиться к престижному интеллектуальному состязанию страны на базе фонда "Золотое сечение", созданного по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Со школьниками работают сильнейшие преподаватели вузов. Также в регионе создан центр выявления и поддержки талантливых детей, где школьники младшего возраста проходят образовательную диагностику. Работа ведется в рамках реализации нацпроекта "Образование".

Отметим, победители и призеры всероссийского этапа олимпиады имеют право на зачисление в любой государственный вуз вне конкурса. В Свердловской области они получают премии губернатора по 100 и 70 тысяч рублей. С прошлого года денежные вознаграждения выплачивают учителям, подготовившим к интеллектуальному состязанию детей-победителей.

Напомним, 17 апреля в Екатеринбурге пройдет финал Всероссийской олимпиады по русскому языку, ожидается приезд около трехсот школьников.