Фонд «Кампус» как компас

Фото: Павел Ворожцов

На этой неделе губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ провел первое заседание попечительского совета фонда «Кампус». Он создан для реализации масштабного проекта по поддержке студенчества, инициатором которого выступил глава региона. Речь, в частности, идет о стипендиальной программе для студентов-отличников, строительстве арендного жилья, которое сможет заменить привычные общежития, программе льготного кредитования на обучение совместно со Сбербанком, а также бонусной программе для участников проекта.

Поэтапное внедрение проекта началось уже в этом году. В фонде рассчитывают, что принять участие в нем смогут более 200 тысяч человек.

Как рассказала «Областной газете» директор фонда Ольга Котлярова, на сегодняшний день прописаны механизмы реализации всех направлений поддержки студентов, заявленные губернатором. На стипендию фонда «Кампус» в размере 10 тысяч рублей в месяц смогут претендовать студенты-отличники приоритетных для регионов специальностей. Их список с учетом мнения попечителей будет утвержден в апреле. Также отличники смогут претендовать на компенсацию ставки в 3% по кредитам на образование Сбербанка в течение всего периода обучения.

«Здесь будет комфортно жить» Проект «Кампус» подразумевает не только стипендии и кредиты. Новые современные общежития, построенные в екатеринбургском микрорайоне Новокольцовский для размещения участников Международного фестиваля университетского спорта, после окончания соревнований передадут студентам УрФУ. «Конечно, это серьезное подспорье для вуза, для повышения его конкурентоспособности. Здесь будет комфортно жить. Буквально вчера мы на федеральном уровне обсуждали следующий этап строительства кампуса – самих учебных корпусов. Это будут очень современные здания, в том числе наш СУНЦ, который сегодня тоже нуждается в серьезном обновлении материально-технической базы. Здесь ребята будут учиться, получать знания, отдыхать, заниматься спортом, работать потом. Потому что здесь будут создаваться и рабочие места. Специальное зонирование района таково, что в нем предполагается строительство нескольких технопарков, где студенты могут, уже начиная со старших курсов, получать на практике знания и работать», – сказал губернатор, осматривая первые сданные общежития в январе этого года. По проекту в студенческом кампусе будут обучаться и проживать 7 700 студентов IT-направлений, будущие экономисты, управленцы и лицеисты специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ. По мнению экспертов, в России нет подобных проектов, когда комплексно формируется новое современное пространство для студентов, наполненное всем необходимым для учебы и жизни.

– Государственная регистрация общественно полезного фонда Свердловской области «Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус» состоялась 30 января 2023 года, но, конечно, работа началась гораздо раньше. Заседание попечительского совета – это, с одной стороны, обязательный шаг, который мы должны были сделать в соответствии с уставом, а с другой стороны, с учетом, что попечительский совет собрался впервые, – это хороший повод рассказать бизнесменам, поддержавшим проект, о первых результатах, – отмечает Ольга Котлярова

При этом комплекс мер поддержки будет расширяться.

– Мы не планируем ограничиваться лишь перечисленными программами. Деятельность фонда «Кампус» будет расширяться. Следующим шагом могут стать дополнительные меры поддержки преподавателей. В конечном итоге реализация проекта «Кампус» должна дать комплексный эффект: сформировать в регионе сильное студенческое сообщество, создать достойные условия для педагогов, подготовить квалифицированных и востребованных специалистов, которые будут способствовать дальнейшему развитию Свердловской области, — сказал, открывая заседание попечительского совета, Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев высоко оценил качество и комфорт новых общежитий. Фото: Павел Ворожцов

Участники заседания рассмотрели вопросы строительства арендного жилья современного формата для студентов. Уже известно, что партнером фонда «Кампус» в рамках этого направления выступит ДОМ.РФ, рассказала «ОГ» Ольга Котлярова. Сейчас идут переговоры сразу с несколькими вузами, для которых будут разработаны проекты арендного жилья.

С бизнесом идут переговоры по программе лояльности проекта «Кампус», участники которой смогут получать скидки в магазинах, кафе, фитнес-клубах, учреждениях культуры и других организациях. Предполагается, что скидки предоставят студентам не только вузов, но и среднего профессионального образования.

Кроме того, на совете обсудили создание уникальной цифровой платформы «Кампус» (сайта и мобильного приложения), которая будет презентована уже в июне, на следующем заседании попечительского совета, в котором примут участие представители совета ректоров вузов Свердловской области.

Студенческая столица России Свердловская область является одним из ведущих научно-образовательных центров страны. На сегодняшний день в вузах Среднего Урала обучается свыше 115 тысяч студентов, которые имеют возможность получить образование по любой востребованной специальности. Уральские студенты отличаются активной жизненной позицией, реализуют важные общественные и творческие проекты, развивают движение студенческих отрядов. Поэтому очень логично, что летом 2022 года Евгений Куйвашев презентовал уникальную для России масштабную программу поддержки студенчества «Кампус», цель которой – создать все необходимые условия для того, чтобы после учебы молодые уральцы, став высококвалифицированными специалистами, возвращались в родные города и участвовали в их развитии. «В стране немало образовательных центров. Но по количеству вузов и по числу студентов мы совершенно точно обгоняем Москву и Санкт-Петербург. Почти 10% жителей Екатеринбурга – это студенты. Почему нам нужна эта программа? Потому что это вопрос реальной конкуренции за человеческие ресурсы. Сегодня залог успеха любой территории – это люди, люди талантливые, профессиональные. И мы просто обязаны привлекать их в регион», – считает Евгений Куйвашев. По мнению губернатора, реализация проекта «Кампус» должна дать новый импульс в становлении Екатеринбурга как студенческой столицы России.