Михаил Мишустин высоко оценил проект университетского кампуса в Екатеринбурге

Михаил Мишустин представил ежегодный отчет в Госдуме. Фото: сайт Госдумы РФ

Университетский кампус в Екатеринбурге станет одним из 25 кампусов мирового уровня, а также центром притяжения талантливой молодежи и иностранных студентов. Об этом заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуме.

"Мы уже начали создание восьми — в Томске, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и Калининграде. Отобрали еще девять проектов — в Архангельске, Великом Новгороде, Иванове, Перми, Самаре, Тюмени, Хабаровске, Южно-Сахалинске, а также на территории федерального проекта "Сириус". Все для того, чтобы в комфортных условиях могли учиться и жить студенты. В том числе — иностранные", — отметил в своем отчете Михаил Мишустин.

По мнению экспертов, создание кампуса мирового уровня благоприятно скажется на промышленной отрасли Урала. Регион усилит работу по подготовке высококвалифицированных кадров.

"Учитывая, что у нас на Урале создан практически первый университетский кампус, мы опять оказываемся пионерами и получаем возможность финансирования этого мощного направления. Для нас открываются перспективы не только в промышленности, но и подготовки кадров для этой промышленности. Это очень важно. И Урал оказывается тем самым анклавом для создания глубокого процесса подготовки инженерных кадров, начиная со школьной скамьи и заканчивая университетом, заводом, предприятием и так далее", — отметил профессор кафедры политических наук УрФУ, руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин.

Строительство учебного кампуса в Екатеринбурге начнется по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и УрФУ. Главе региона удалось добиться федерального финансирования на реализацию проекта. Объект будет соответствовать стандартам мирового уровня и формировать современную образовательную экосистему, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Кампус будет состоять из трех новых учебных корпусов. В них разместят:

Институт экономики и управления,

Институт радиоэлектроники и информационных технологий,

Специализированный учебно-научный центр для школьников старших классов.

В будущем объект сможет вместить больше восьми тысяч студентов.

Создание полноценной студенческой инфраструктуры является одним из важных элементов проекта "Кампус". В него включены стипендиальная программа для студентов-отличников, строительство арендного жилья в качестве замены общежитиям, а также программа льготного кредитования на обучение и бонусная программа для участников проекта.

Напомним, ранее был создан "Уральский фонд поддержки студенчества "Кампус", недавно состоялось первое заседание его попечительского совета. В него вошли руководители крупных предприятий Свердловской области.