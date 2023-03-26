День открытых дверей прошел в Свердловском областном медколледже

В день открытых дверей абитуриенты познакомились с работой кафедр медколледжа. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловском областном медицинском колледже для абитуриентов и их родителей провели день открытых дверей. Гости смогли узнать о правилах поступления, а также посетить кафедры учебного заведения, пообщаться с преподавателями и студентами.

Как рассказала заместитель директора по учебной работе Людмила Бушуева, обучение в колледже ведется по направлениям "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Пожарная безопасность", "Лабораторная диагностика", "Акушерское дело", "Стоматология ортопедическая" и "Медицинский массаж". Она добавила, что при поступлении необходимо предоставить аттестат, паспорт, фото, медицинскую справку и СНИЛС.

Фото: Алексей Кунилов

Еще 12 филиалов колледжа открыты в Нижнем Тагиле, Новоуральске, Ирбите, Красноуфимске и других свердловских городах. В Екатеринбурге для иногородних студентов оборудовано общежитие на 120 человек, в первую очередь места предоставляют льготникам.

Также в колледже напомнили, что в прошлом году проходной балл на бюджетное место составлял 4,7–4,8. В этом году требования для поступающих могут остаться такими же.

Фото: Алексей Кунилов

В день открытых дверей абитуриенты и их родители смогли посетить некоторые кафедры. В частности, в кабинете стоматологии гостям предложили потренироваться на макете и показали, как правильно чистить зубы. На кафедре отметили, что стоматолог — одна из востребованных профессий сегодня.

Фото: Алексей Кунилов

В кабинете химии абитуриенты узнали информацию о лабораторной диагностике и рассмотрели клетки крови человека под микроскопом.

"Кто изучал биологию? Тромбоциты, лейкоциты и эритроциты — основные три вида человеческих клеток, по состоянию которых можно определить все: от группы крови человека до патологических заболевании. Поэтому работа в лаборатории хоть и не подразумевает контакта с людьми, но очень важна при постановке диагноза", — подчеркнул преподаватель колледжа.

Фото: Алексей Кунилов

В аудитории дисциплины "Пожарная безопасность" гости узнали, как правильно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Фото: Алексей Кунилов

"Мы даем ту базу подготовки, по итогу которой выдается диплом специалиста и возможность занять определенное рабочее место. Также у нас осуществляется очень мощная внеучебная деятельность: работает Дом добровольцев, который сотрудничает с несколькими десяткам некоммерческих организаций, мастерская "Медицинский и социальный уход" осуществляет просветительскую деятельность населения, в том числе школьников. Это также помогает привлечь тех ребят, которые хотят у нас учиться, или же укреплять стремление студентов развиваться в медицине", — отметила директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина.

Ранее в свердловском медколледже обсудили опыт подготовки кадров для больниц Крыма.