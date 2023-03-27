Более 250 педагогов готовы работать в свердловских селах благодаря инициативе Евгения Куйвашева

Программа "Земский учитель" призвана привлечь молодых педагогов в сельские школы Среднего Урала. Фото: Павел Ворожцов

Более 250 педагогов подали заявки на участие в конкурсе "Земский учитель" в Свердловской области. Победители состязания получают миллион рублей за переезд в село, сообщает департамент информационной политики региона.

Благодаря инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Средний Урал в третий раз участвует в федеральной программе, которая реализуется в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

Средства на выплаты педагогам выделяются из федерального и регионального бюджетов. В частности, в 2023 году по поручению Евгения Куйвашева направлено более 10 млн рублей из казны региона.

"Уже более сотни педагогов из разных регионов России — от Краснодара до Камчатки — стали новоиспеченными уральцами благодаря программе "Земский учитель", которая является настоящим импульсом для привлечения молодых педагогов в сельские школы. Главная ее цель — создать условия детям, проживающим в малых территориях, для доступа к качественному образованию", — рассказала первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева.

В 2023 году правом на получение миллиона за переезд в свердловское село смогут воспользоваться 34 учителя. Сельские школы в Свердловской области выбрали как местные педагоги, так и учителя из Челябинской, Тюменской, Омской областей, Республики Башкортостан, Удмуртской республики, Забайкальского, Пермского и Красноярского краев. Наибольшее число среди будущих новоселов — учителя начальных классов и математики.

Согласно условиям программы, ее участники обязаны переехать в сельские населенные пункты, где численность жителей не превышает 50 тысяч человек. При этом ранее учитель должен был проживать в более крупном городе или селе, чем заявлены в программе. К участию в конкурсе "Земский учитель" допускаются педагоги не старше 55 лет.

Для участия в отборе кандидатам нужно зарегистрироваться на сайте федеральной программы, выбрав одну из вакансий. Загрузить в личный кабинет необходимые копии документов. Заявки принимаются до 17 апреля текущего года. Победителей отберет экспертное жюри, итоги будут известны не позднее 15 мая 2023 года. В течение месяца прошедшие отбор претенденты должны принять решение о трудоустройстве. За это время педагог может посетить село и школу. Учебная нагрузка на учителя на новом месте работы составит не менее 18 часов в неделю. Проработать в сельской школе необходимо пять лет. Субсидию новоиспеченный педагог получит до конца 2023 года. Потратить средства учитель может на свое усмотрение.

Условия конкурса опубликованы на сайте областного министерства образования и молодежной политики в рубрике "Земский учитель / Нормативные документы", для вопросов доступен телефон (343) 269‑41‑55.

Напомним, прием заявок на участие в программе "Земский учитель" стартовал на Среднем Урале в январе 2023 года.