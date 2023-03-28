Более 30 тысяч свердловских школьников стали участниками финансовой онлайн-олимпиады

Участники онлайн-олимпиады получат дипломы, сертификаты, грамоты. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Более 30 тысяч учеников из Свердловской области приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству. Участниками состязания стали учащиеся 1–9 классов, сообщает департамент информационной политики региона.

Олимпиада среди школьников проводится в РФ с 1 по 31 марта при содействии Банка России, Минфина и Минэкономразвития РФ в соответствии с задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Ученики выполняют задания, связанные с семейным бюджетом и другими вопросами экономической грамотности.

"Образовательные организации Свердловской области принимают активное участие в мероприятиях и проектах, направленных на обучение школьников механизмам финансовой деятельности. Грамотная оценка любых процессов, связанных с экономической рациональностью, становится важным навыком как будущего специалиста, так и личности в целом. Кроме того, в регионе ведется работа по повышению квалификации педагогов в направлении предметных дисциплин по финансовой грамотности. Так, подобные программы и проекты разработаны на базе Института развития образования, Уральского филиала РАНХиГС и УрГЭУ. Также к сотрудничеству привлекаются образовательные организации, которые реализуют дополнительные профессиональные программы", — отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Онлайн-олимпиада проходит на образовательной платформе Учи.ру, принять участие в ней можно до 31 марта включительно. В этом году в задания включены вопросы по страхованию. Учащимся в игровой форме предложено поразмышлять над тем, от каких рисков можно застраховать свой замок, находящийся под охраной огнедышащего дракона.

"Участникам также предстоит составить план, чтобы достичь финансовой цели: накопить деньги на подарок бабушке. Еще им удастся попробовать себя в роли предпринимателей: открыть виртуальное предприятие, например, кафе-мороженое, пиццерию или фитнес-клуб, закупить оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис", — заявил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Лебедев.

С участниками олимпиады налажена обратная связь, школьники смогут увидеть результаты тестирования и понять, какое из их решений оказалось наиболее эффективным. Участники получат дипломы, сертификаты и грамоты.

В 2021 году участниками олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству стали 17 тысяч свердловских школьников. В прошлом году количество желающих увеличилось вдвое — до 34 тысяч.

Напомним, ученица из Екатеринбурга стала первым призером Всероссийской олимпиады школьников — 2023 по французскому языку.