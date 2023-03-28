Юрий Биктуганов встретился со школьниками Верхней и Нижней Салды

Юрий Биктуганов рассказал о своей профессиональной карьере. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов посетил профессионально-индустриальный кластер "Перспектива" и провел профориентационный урок для участников проекта "Инженерные субботы". Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Профессионалитет" сегодня является флагманским проектом в СПО во всей России. И, конечно, большой прорыв для Верхней Салды — иметь такие взаимоотношения между образовательной системой и бизнесом, который, вкладывая финансовые средства в развитие учебных заведений, заботится о подготовке кадров. ВСМПО-АВИСМА были пионерами "Профессионалитета", и у нас есть перспектива дальнейшего сотрудничества в части развития учебного центра. Школьники хотят учиться в престижном колледже, где есть новое оборудование и технологии, современный подход к обучению. И у нас это получается. Кроме того, завершив здесь учебу, ребята остаются в родном городе и работают на успешном предприятии", — сказал Юрий Биктуганов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Участники мероприятия расспросили министра о том, как сегодня трансформируется система образования под запросы реальной экономики, по каким критериям стоит выбирать будущую профессию и в какой сфере можно реализовать свои способности и интересы.

"Инженерная суббота" направлена на раннюю профориентацию. Это возможность общения с ведущими спикерами, среди которых и топ-менеджеры ВСМПО-АВИСМА, и руководители органов власти. Дети могут напрямую задавать интересующие их вопросы о своем будущем образовании и будущей карьере", — отметила директор по управлению персоналом ВСМПО-АВИСМА Ольга Фуртатова.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, в 2022 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева Свердловская область вошла в новую федеральную образовательную программу "Профессионалитет". В регионе сейчас действует четыре образовательных кластера — три в металлургической отрасли и один в машиностроительной. В их работе участвуют 13 колледжей и десяток крупнейших предприятий. В стадии запуска находится пятый — строительный кластер, в который объединились 9 образовательных организаций и 5 работодателей.

Образовательно-индустриальный кластер "Перспектива"создан в Свердловской области в партнерстве с ВСМПО-АВИСМА совместно с Уралгидромаш и Уралвагонзаводом. Учебным центром стал Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А. А. Евстигнеева. На его создание в 2022 году из федерального и областного бюджета было выделено 180 миллионов рублей. 20 миллионов рублей ВСМПО-АВИСМА направила на развитие опорного колледжа. 3 миллиона рублей в развитие кластера вложил Уралгидромаш.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Отметим, что учебная программа "Профессионалитета" — это практическая подготовка под запрос конкретного производства. Благодаря государственной поддержке и инвестициям предприятий-участников привычные учебные пространства превращаются в роботизированные участки с современными цифровыми лабораториями, соответствующие требованиям реального производства. "Профессионалитет" гарантирует трудоустройство выпускников на предприятия участников проекта.

Инициатива по подготовке кадров соответствует задачам нацпроектов "Образование" и "Производительность труда".

Напомним, свердловские колледжи примут более двух тысяч студентов для обучения по программе "Профессионалитет".