"Губернаторский лицей" в Екатеринбурге презентовали депутату Госдумы РФ

Лицей планируют сдать не позднее декабря 2023 года. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области презентовало депутату Государственной думы РФ Жанне Рябцевой образовательный центр нового поколения — "губернаторский лицей", который строится в Екатеринбурге по поручению главы региона Евгения Куйвашева. Работы ведутся в рамках реализации Народной программы партии "Единая Россия".

О ходе строительства объекта Жанне Рябцевой рассказала первый заместитель свердловского министра образования Нина Журавлева, сообщает департамент информационной политики региона.

Пространство для обучения в новом лицее создается с применением передовых подходов и нестандартных решений. Это будет современный образовательный комплекс.

"Создание возможностей для самореализации людей, развития талантов детей и молодежи является одной из национальных целей государства, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. Для решения этой задачи нужны новые подходы, новые идеи, современные технологические и градостроительные решения. Один из таких подходов — создание образовательных центров, возможности которых существенно расширены. А сами школьные здания становятся средоточием общественной жизни всей территории, где они расположены", — отмечал ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Лицей будет состоять из учебного и спортивного блоков. Будут оборудованы общественный центр, детский технопарк "Кванториум", стадион. Объект планируют сдать в эксплуатацию не позднее декабря 2023 года. Сейчас в здании завершается установка монолитного каркаса и фасада, ведутся работы по прокладке внутренних коммуникаций, монтажу окон, отделке фасада и помещений.

Строительство "губернаторского лицея" ведется на деньги, выделенные из бюджета региона, а также на средства инфраструктурного кредита, заявку на получение которого на федеральном уровне защитил Евгений Куйвашев. Стоимость объекта по всем заключенным контрактам составляет 3,2 миллиарда рублей.

По поручению губернатора уже сейчас для нового учебного заведения ведется поиск учителей. Подготовкой команды молодых педагогов специально под нужды лицея занимаются совместно областной педколледж, УрГПУ и УрФУ. Требуются учителя физики, химии, биологии, математики, информатики, так как в лицее будет внедрена уникальная учебная программа, с углубленным изучением естественно-научных предметов. "Губернаторский лицей" будет работать в формате школы полного дня, реализуя широкий спектр программ дополнительного образования.

Напомним, на Среднем Урале будут сданы 9 знаковых объектов благодаря инфраструктурным кредитам, заявки на которые защитил Евгений Куйвашев.