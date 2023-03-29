Уральский медуниверситет победил в "Марафоне цифровых кафедр" среди вузов УрФО

Экспертная комиссия присвоила УГМУ высший балл за презентацию цифровой кафедры вуза. Фото: Павел Ворожцов

Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) одержал победу в региональном этапе "Марафона цифровых кафедр", в котором приняли участие 7 вузов УрФО. Конкурс проходил при поддержке Минцифры России.

На марафоне вуз представляли руководитель и преподаватель проекта "Цифровые кафедры" УГМУ Сергей Соколов и Дмитрий Соколовский, а также студент третьего курса Александр Жиляков. Экспертная комиссия и зрители высоко оценили презентацию цифровой кафедры университета. УГМУ получил наивысший итоговый балл.

"Меня всегда интересовали программирование и медицина. В совокупности с медицинскими знаниями можно сделать абсолютно невероятные вещи, которые помогут как будущим коллегам, так и в процессе лечения пациентов. Обучение на цифровой кафедре позволяет получить знания и навыки, которые будут дополнением к основной образовательной программе", — подчеркнул победитель регионального этапа "Марафона цифровых кафедр" Александр Жиляков.

В УГМУ цифровая кафедра была создана в 2022 году. До 2030 года преподаватели планируются подготовить на ней больше тысячи специалистов с цифровыми компетенциями. Это поможет студентами параллельно с основным образованием получить дополнительную IT-профессию.

"В УГМУ имеется богатый опыт проведения научно-практических проектов, в том числе по применению IT-медицины. В частности, разработок систем искусственного интеллекта для распознавания злокачественных образований кожи, компьютерного моделирования коронарного кровотока, создания цифрового эпидемиологического атласа России и другие. Для достижения необходимого уровня цифровых компетенций будущих врачей создана цифровая кафедра, цель которой обучить студентов использовать передовые цифровые технологии в интересах медицины", — рассказал руководитель проекта "Цифровые кафедры" УГМУ Сергей Соколов.

Напомним, ранее в УГМУ поздравили с 90-летним юбилеем преподавателя Леонида Ларионова.