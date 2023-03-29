Депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников презентовал будущим юристам новую книгу

Павел Крашенинников презентовал книгу студентам УрГЮУ. Фото: Алексей Кунилов

Новую книгу "Время великих реформ. Золотой век российского государства и права" презентовал студентам Уральского государственного юридического университета председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, писатель и правовед Павел Крашенинников, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Книга посвящена ключевым реформам Российской империи. Монография стала продолжением бестселлера "От племени к империи. Возникновение русского государства и права".

Автор рассказывает об эпохе трех императоров: Александра I, Николая I и Александра II. Павел Крашенинников рассматривает исторические события в контексте условий, событий и факторов, которые повлияли на решения императоров.

По словам автора, многие читатели могут не связывать те или иные решения государственных деятелей с особенностями их личности. Например, в книге можно проследить связь воспитания Николая I и его главной реформы, в ходе которой было систематизировано и кодифицировано все российское государство. Также в монографии отмечена причинно-следственная связь между взаимоотношениями Александра I и Наполеона, которые повлияли на реформы XIX века.

"Предыдущая моя книга закончилась на смерти Павла I. Здесь продолжение — цикл работ по истории государства и права. Это огромное количество актов, людей, взаимосвязей. Я больше 30 лет работаю с законами, при этом пишу научные работы, книги. Мне важно, чтобы помимо передачи юридического текста, произведение было доступно и понятно читателю. Важно, чтобы книгу мог прочесть любой человек", — рассказал Павел Крашенинников.

Автор надеется, что книга будет полезна не только студентам вузов и практикующим юристам, но и гражданам, интересующимся историей Отечества.

Напомним, ранее Павел Крашенинников презентовал книгу "От племени к империи. Возникновение русского государства и права", посвященную формированию и развитию государства с VIII по XIX века.