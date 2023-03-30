Право на выбор со школьной скамьи

Ирина Бастрикова (в центре) с победителем конкурса в старшей возрастной группе Вячеславом Шабуниным и его наставником, педагогом Ольгой Лоскутовой. Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

30 марта в Избирательной комиссии Свердловской области состоялось торжественное награждение победителей 20-го, юбилейного, конкурса «Мы выбираем будущее». На суд жюри были представлены работы на тему избирательного права и избирательного процесса. В состязаниях приняли участие 446 учащихся школ, колледжей и вузов из 61 муниципалитета.

Конкурс стартовал 1 ноября 2022 года. Для участия в нем было необходимо обратиться в территориальную избирательную комиссию по месту жительства. Затем работы прошли три экспертизы – на муниципальном, межтерриториальном и областном уровнях. В зависимости от возраста участники представили на конкурс рассказы, сборники раскрасок, сочинения, компьютерные игры, эссе, рефераты и научно-исследовательские проекты.

Победителями в своих возрастных группах стали: шестиклассницы из Тавды Дарина Иванова и Елизавета Силкина, восьмиклассник из села Курьи ГО Сухой Лог Сергей Лескин и одиннадцатиклассник из Ивделя Вячеслав Шабунин.

«Мы завершаем двадцатый, юбилейный, конкурс «Мы выбираем будущее» в год 30-летия избирательной системы. Участники первых конкурсов уже повзрослели, многие до сих пор взаимодействуют с избирательной системой, мы с гордостью следим за их успехами, а некоторых видим в составе избирательных комиссий», – рассказала заместитель председателя свердловского Облизбиркома ИринаБастрикова.

Справка Конкурс «Мы выбираем будущее» проводится ежегодно с 2003 года с целью повышения правовой культуры учащихся общеобразовательных учреждений. За всю историю свои работы на конкурс прислали более 10 000 детей и подростков. Первенство проходит в трех возрастных группах: 4–6-й классы, 7–9-й классы, 10–11-й классы плюс учащиеся средних и высших учебных заведений до 18 лет. Победителями конкурса «Мы выбираем будущее» в свое время становились член областного избиркома Алексей Галяутдинов, руководитель ЦУР Свердловской области Валентина Ермакова и многие другие.