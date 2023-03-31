Средний Урал готов к старту приемной кампании в первые классы

В Свердловской области подготовили для зачисления в 1 класс 60 тысяч мест в школах. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области основательно подготовились к приемной кампании в первые классы, которая стартует 1 апреля в 00:00 часов. Родители заранее могут заполнить черновик заявления на портале Госуслуг и отравить его после полуночи, когда начнется запись, сообщает департамент информационной политики региона.

"Система образования серьезно готовилась к началу приема в первые классы. За две недели проводилось нагрузочное тестирование государственной информационной системы "Единое цифровое пространство" и портала Госуслуги, которое завершилось успешно, ошибок и сбоев работы системы не зафиксировано. Напомню, что в прошлом году онлайн-запись прошла без единого сбоя, не было ни одного случая, когда система бы зависла и не позволила вовремя отправить заявление", — сказал заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк.

1 апреля в 00:00 часов в личном кабинете родителей на портале Госуслуг кнопка "Отправить заявление" станет активной. Пользователь автоматически получит уведомление о регистрации заявления, в котором будет указана дата и время его формирования. После этого заявителю необходимо в течение двух рабочих дней направить отсканированные документы через портал Госуслуг или лично принести их в школу.

Если сайт перестанет отвечать или выдаст ошибку, то система автоматически сохранит заявку. Ее вручную будут восстанавливать специалисты Госуслуг.

Свердловская область годом ранее вошла в число российских регионов, где документы на зачисление в 1 класс принимаются через единую федеральную форму на портале Госуслуг.

Также родители могут подать заявления через многофункциональные центры или принести их в школу.

В Свердловской области для первоклассников подготовили 60 тысяч мест, ожидается, что в первые классы 1 сентября 2023 года придут 55 тысяч детей.

Напомним, в школах Екатеринбурга будет создано 24 600 мест для учеников 1 классов.