Горячее питание в школах станет обязательным

Отдельно согласовывается диетическое меню, если оно необходимо кому-то из детей. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление Правительства, которое утверждает условия контрактов на оказание услуг питания школьников. Один из пунктов документа запрещает исключать из меню горячее питание.

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, исполнитель услуг питания школьников обязан утверждать и согласовывать с заказчиком меню основного питания для каждой возрастной группы детей. Отдельно согласовывается диетическое меню, если оно необходимо кому-то из детей. Об этом пишет "Парламентская газета".

Запрещается исключать из меню горячее питание.

Исполнитель обязан ежедневно отбирать и хранить суточную пробу из каждой партии приготовленной еды.

Заказчик обязан предоставлять исполнителю право пользования недвижимым имуществом, которое необходимо для оказания услуг.

Постановление вступает в силу 1 мая 2023 года.

Напомним, сегодня в Свердловской области успешно стартовала онлайн-запись детей в первые классы.