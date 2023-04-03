Уральский медуниверситет обучит фармации студентов из Кыргызстана

УГМУ и ОшГУ разработают программу двойного диплома по специальности "Фармация". Фото: пресс-служба УГМУ

Уральский медицинский университет (УГМУ) и Ошский государственный университет (ОшГУ) разработают программу двойного диплома по специальности "Фармация". Договоренность была достигнута на встрече в Кыргызстане, сообщает пресс-служба УГМУ.

"Мы работаем с ОшГУ на протяжении нескольких лет. Мы готовы оказывать всемерную поддержку в части запуска и ведения совместных образовательных программ. Объединив усилия и опыт в сфере образования и науки, мы сможем подготовить специалистов, управленцев высокого класса. Мы надеемся, что и в дальнейшем медицинский факультет Ошского госуниверситета будет расти в научно-исследовательской и клинической работе", — отметил проректор УГМУ Михаил Флягин.

Также Уральский медуниверситет принял участие в V Международной выставке Евразийского образования, которая прошла в Кыргызстане. Вуз представил собственный стенд, где все желающие могли узнать о специальностях и стажировках, которые проходят студенты по программе двух дипломов.

Кроме этого, проректор УГМУ Михаил Флягин посетил Джалал-Абадский государственный университет, где было подписано соглашение о сотрудничестве. Вузы также планируют реализовать программу двух дипломов.

Напомним, ранее студенты и преподаватели приняли участие в акции "День донора УГМУ".