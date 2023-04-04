Мемориальную доску в память о Станиславе Набойченко откроют в УрФУ

Станислав Набойченко скончался 20 апреля 2022 года. Фото: Павел Ворожцов

В главном корпусе Уральского федерального университета (УрФУ) установят мемориальную доску в память о бывшем ректоре Станиславе Набойченко. Торжественная церемония открытия пройдет 20 апреля.

Ученый-металлург, профессор Станислав Набойченко руководил УГТУ (УПИ), ныне УрФУ, с 1986 по 2007 годы. Он был заслуженным деятелем науки и техники РФ, членом-корреспондентом РАН.

Станислав Набойченко скончался 20 апреля 2022 года. Ему было 80 лет.

Напомним, что после смерти ученого в УрФУ учредили стипендию имени профессора Набойченко, а также целевой капитал в эндаумент-фонде.