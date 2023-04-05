Вопросы профобразования обсудили на Общественном совете свердловских манси

8 представителей свердловских манси обучат портновскому делу. Фото: Анна Мехрякова

Первое заседание Общественного совета манси Свердловской области прошло в Ивделе. В нем приняли участие представители коренного малочисленного народа, органов власти и общественных организаций, сообщает департамент информационной политики региона.

На собрании речь шла о необходимости подготовки портных среди манси региона. 8 представителей северного народа решено отправить на обучение в Североуральский политехникум по специальности "Портной". Прошедшие подготовку манси трудоустроят в швейную мастерскую, которая в Ивделе открылась зимой и уже принимает заказы на пошив одежды, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Также на совете были подняты вопросы, касающиеся продления оказания материальной помощи студентам и получения компенсаций за платное питание детей манси в средних и старших классах школы. Обсуждался и вопрос предоставления семьям манси топливных карт для бесплатного получения ГСМ, формирования и передачи медицинских аптечек.

Общественный совет манси Свердловской области был создан после встречи главы Ивдельского городского округа Владимира Михеля с представителями коренного малочисленного народа Севера в феврале 2023 года. Работа совета направлена на повышение эффективности помощи, которую манси оказывают со стороны областных властей и предприятий.

Ранее по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в поселке Полуночное создан фельдшерско-акушерский пункт, для жителей поселков Ушма, Юрта Пакина и Хорпия оборудованы домовые хозяйства, где манси могут получить первую помощь.

В Свердловской области проживают 138 манси. На их поддержку каждый год выделяется порядка 2 млн рублей по поручению главы региона. Также активную помощь свердловским манси оказывают предприятия региона.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев поручил на этот год выделить средства на поддержку манси, проживающих на территории Свердловской области.