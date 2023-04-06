УрФУ стал оператором волонтерской программы Международного фестиваля университетского спорта

Сотрудники вуза подготовят волонтеров для международного мероприятия. Фото: Галина Соловьева

Оператором волонтерской программы Международного фестиваля университетского спорта стал Уральский федеральный университет. На базе вуза обучат 3,5 тысячи добровольцев.

Выбор в пользу УрФУ был сделан в ходе открытого конкурса. Заявка вуза соответствовала всем требованиям, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Фестиваль станет одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте. Распоряжение об их проведении подписал Президент России Владимир Путин 17 октября 2022 года.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев входит в состав организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля университетского спорта, а возглавляет оргкомитет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"УрФУ — наш надежный партнер. Он поможет нам и в такой важной миссии, как отбор и подготовка будущих волонтеров фестиваля. Без хороших помощников немыслимо проведение столь крупного международного мероприятия. В университете активно развивается волонтерское движение. Мы уверены, что многие местные студенты внесут свой вклад в предстоящее уникальное событие", — заявил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

На базе УрФУ уже открыт волонтерский центр, где потенциальные помощники подают заявки на участие и проходят собеседования. Теперь здесь же будут отбирать кандидатов и готовить рекрутеров для столь крупного международного мероприятия.

"Мы уделяем большое внимание развитию добровольческого движения и гордимся нашим центром "Волонтеры Урала". Сотрудники центра не раз готовили волонтеров для мероприятий высочайшего уровня, проведенных в городе и стране. Обучить 3,5 тысячи человек — это невероятная работа, в которую мы и наши студенты с энтузиазмом включаемся", — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования состоятся по 14 видам спорта.

Губернатор Евгений Куйвашев не раз подчеркивал, что в регионе будет сделано все, чтобы Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге прошел на самом высоком уровне. В феврале этого года в резиденции главы Среднего Урала консулам девяти государств презентовали концепцию Международного фестиваля университетского спорта.