Курс безопасной езды на электросамокатах хотят ввести в РФ для детей

Для детей предлагают ввести отдельный курс обучения безопасной езде на ЭСИМ. Фото: Полина Зиновьева

Минтранс РФ обратился к Минпросвещения с предложением ввести в школах и детских садах курс безопасной езды на электросамокатах. Одна из причин — растущее число аварий с участием средств индивидуальной мобильности.

"Мы считаем, что очень важно школьникам, дошкольникам прививать правильные навыки владения средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Они должны изучать основы безопасного движения, учиться правильно выбирать скорость безопасного движения, определять место на дороге, знать безопасный маршрут", — цитируют "Известия" директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Сергея Семенова.

В Минпросвещения добавили, что в РФ проводится обучение детей безопасному поведению на дорогах. Работа ведется в рамках реализации федеральных госстандартов образования. В регионы направлены рекомендации по работе с родителями и рабочие тетради, в которых отражены темы безопасного передвижения детей на электросамокатах, велосипедах и мототранспорте. Занятия в школах проводят операторы проката электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ).

Отмечается, что сегодня на рынке работает около 40 кикшеринговых компаний. Арендой электросамокатов в 2022 году в РФ воспользовались около 15,5 млн человек.

В прошлом году на территории России случилось 976 ДТП с участием ЭСИМ, 19 человек погибли, 941 — пострадали. Чаще всего аварии происходят на перекрестках, пешеходных переходах и прилегающих территориях, уточняет издание.

Напомним, в Екатеринбурге сервис кикшеринга возобновил сезон в середине марта, в этом году в столице Урала планируют создать парковки для ЭСИМ.