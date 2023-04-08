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Общество / Образование
8 апреля 2023, 15:17

Тотальный диктант объединил в Екатеринбурге 35 площадок

Участники диктанта

Тотальный диктант прошел на 35 площадках в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

35 площадок на базе библиотек, музеев, вузов, культурных и торговых центров, общественных пространств открыли сегодня для проведения Тотального диктанта в Екатеринбурге. 

В этом году автором текста для Тотального диктанта стал писатель Василий Авченко. Текст посвящен знаменитому исследователю Дальнего Востока, путешественнику и ученому Владимиру Арсеньеву. 

В Свердловской областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского текст прочла министр культуры региона Светлана Учайкина.

Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов

"Автор текста — писатель-современник. В тексте говорится об охотнике, который никогда не учился и не знал грамоты, но очень хорошо чувствовал природу, знал, как нужно бережно относиться к ней, чтобы сохранить. То есть он мыслил какими-то высокими категориями. Очень важно, что поднимается тема экологии," — отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

В Доме журналистов текст продиктовал Павел Блик.

Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов

В центре "Эрмитаж-Урал" диктант прочла заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, в ТЦ VEER Mall — телеведущий Евгений Енин, в ГЦСИ Екатеринбурга — директор и главный режиссер Центра современной драматургии Антон Бутаков. 

Напомним, в этом году столицей Тотального диктанта стал Нижний Тагил, где текст прочел его автор Василий Авченко. 

Областная газета Свердловской области

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