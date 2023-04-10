Свердловские школьники вошли в тройку лидеров по числу первых и призовых мест на Всероссийской олимпиаде

Победители и призеры заключительного этапа ВсОШ получат премии губернатора Свердловской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) в копилке у сборной Свердловской области — три первых места и четыре призовых. По данному показателю регион вошел топ-3 наряду с Москвой и республикой Татарстан.

Попасть в лидеры свердловской сборной помогли юные знатоки программирования:ученики гимназии № 9 и Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ, которые стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады по информатике. Троих учеников: Владислава Жиганова, Артема Степанова и Антона Лахтина — к состязанию подготовила лауреат премии губернатора в номинации "Олимпиадный успех" учитель информатики гимназии № 9 Екатерина Парамонова, сообщает департамент информационной политики региона.

"В этом году в олимпиадных заданиях было меньше задач на алгоритмы и структуры данных, организаторы сделали ставку на "идейные" задачи. Поэтому тем ребятам, которые просто заучивают материал, пришлось сложно. Чтобы победить и занять призовое место, нужно было применить творческое техническое мышление", — рассказала Екатерина Парамонова.

Победители и призеры заключительного этапа ВсОШ получают право на зачисление вне конкурса в любой государственный вуз по своему профилю. Они также становится обладателями премии губернатора Свердловской области. Победители получат 100 000 рублей, призеры — 70 000 рублей. С 2022 года по решению губернатора Евгения Куйвашева такие же вознаграждения выплачивают и их учителям.

Отметим, в региональной системе образования уделяется большое внимание обучению информационным технологиям и выявлению талантов у школьников. На базе фонда "Золотое сечение", созданного по инициативе Евгения Куйвашева, под руководством сильнейших преподавателей формируется сеть центров цифрового образования детей "IT-куб".

"IT-куб" — это инновационные образовательные площадки, которые обеспечивают ускоренное освоение обучающимися актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Они открыты в Екатеринбурге и в Верхней Пышме. До 2024 года будет создано шесть таких центров.

Результаты, которые показали школьники Свердловской области, полностью соответствуют целям и задачам национального проекта "Образование".

Напомним, ранее ученица из Екатеринбурга стала первым призером Всероссийской олимпиады школьников — 2023 по французскому языку.