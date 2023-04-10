IT-лидеры живут в Екатеринбурге

Победители и призеры заключительного этапа ВсОШ получат премии губернатора Свердловской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Юные знатоки информатики вывели Свердловскую область в тройку лидеров по числу первых и призовых мест на Всероссийской олимпиаде школьников наряду с Москвой и Республикой Татарстан. По итогам заключительного этапа в копилке «сборной» региона семь дипломов — три победителя и четыре призера. Результаты, продемонстрированные знатоками IT, полностью соответствуют целям и задачам нацпроекта «Образование».

Среди победителей и призеров всероссийского этапа олимпиады ученики 9-й гимназии и СУНЦ-УрФУ. Двух победителей и одного призера подготовила лауреат премии губернатора Свердловской области среди работников образования в номинации «Олимпиадный успех» учитель информатики Екатерина Парамонова. Это восьмиклассник Владислав Жиганов и учащиеся 11-го класса Артём Степанов и Антон Лахтин.

«В этом году было меньше задач на алгоритмы и структуры данных и больше тех, для решения которых требовалось применить творческое техническое мышление, – рассказала Екатерина Парамонова. – Я была уверена в своих учениках, но Владислав Жиганов, который наравне с нашими выпускниками справился со всеми заданиями и обошел одиннадцатиклассников из других регионов, меня приятно удивил».

Напомним, годом ранее в число восьми призеров Всероссийской олимпиады школьников по информатике попали три воспитанника Екатерины Парамоновой. Среди них был и Артём Степанов, которому тогда удалось занять только призовое место. Молодой человек поставил цель в 11-м классе одержать победу и добился своего. Оба выпускника Екатерины Парамоновой планируют связать свою жизнь с IT и поступать в Высшую школу экономики Московского физико-технологического института (МФТИ).

В региональной системе образования уделяется значимое внимание обучению информационным технологиям и выявлению талантов у школьников. На базе созданного по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в 2019 году фонда «Золотое сечение» под руководством сильнейших преподавателей формируется сеть центров цифрового образования детей «IT-куб». Это инновационные образовательные площадки, которые обеспечивают ускоренное освоение учащимися знаний, навыков и компетенций в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Всего до 2024 года запланировано создание шести таких центров. В настоящий момент центры «IT-куб» открыты в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

Помимо права на зачисление вне конкурса в любой государственный вуз по своему профилю, победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получают премии губернатора Свердловской области – 100 и 70 тысяч рублей соответственно. С 2022 года по решению Евгения Куйвашева такие же вознаграждения выплачиваются и их учителям.

Опубликовано в №76 от 11.04.2023