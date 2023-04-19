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19 апреля 2023, 21:36

Владимир Якушев с рабочим визитом побывал в Каменске-Уральском

Владимир Якушев на предприятии "Деталь"

Владимир Якушев осмотрел производство и обсудил с руководством проект создания учебно-научного центра. Фото предоставлено УПКБ "Деталь"

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев посетил в Каменске-Уральском "Уральское проектно-конструкторское бюро (УПКБ) "Деталь". Он обсудил с его руководством проект создания учебно-научного центра "Микроэлектроника" на базе нового кампуса УрФУ. Об этом сообщает пресс-служба аппарата уральского полпреда.

Предприятие "Деталь" занимается разработкой и изготовлением бортовых радиолокационных систем.

Владимир Якушев осмотрел производство и обсудил с руководством УПКБ проект создания учебно-научного центра "Микроэлектроника". Он займется подготовкой специалистов в области создания микроэлектронной техники.

Напомним, Владимир Якушев вошел в состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления

Областная газета Свердловской области

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