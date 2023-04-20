В УрФУ открыли мемориальную доску в честь бывшего ректора Станислава Набойченко

Мемориальную доску Станиславу Набойченко установили в главном корпусе УрФУ. Фото: Павел Ворожцов

В Уральском федеральном университете (УрФУ) установили мемориальную доску в память о бывшем ректоре Станиславе Набойченко, который руководил вузом несколько десятилетий.

Мемориальную доску разместили в главном учебном корпусе университета на Мира, 19 в Екатеринбурге. Ее расположили рядом с памятной доской, посвященной Федору Заостровскому, который был ректором Уральского политехнического института в течение 20 лет с 1966 по 1986 годы, передает корреспондент "Областной газеты".

"Очень символично, что эти два великих человека увековечены на одной стене. Они заложили основу и фундамент будущего и настоящего вуза, который по праву сегодня считается одним из ведущих в России", — сказал сын Станислава Набойченко, который также связал свою жизнь с вузом и сейчас является исполняющим обязанности директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ, — Евгений Набойченко.

Фото: Павел Ворожцов

"Это уникальный человек, ректор, профессор, ученый с большой буквы. Человек, который смог сохранить университет, который всегда боролся, чтобы высшая школа занимала достойное место в обществе, бизнесе, производстве", — сказал первый проектор УрФУ Сергей Кортов.

Церемонию открытия посетили заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт и другие известные выпускники вуза.

"Я всегда вспоминаю университет, я молодым человеком сюда пришел учиться. Ректором был Станислав Степанович Набойченко. Прошло несколько лет, я сюда пришел работать. Он сыграл большую роль в жизни многих людей, благодаря своим человеческим качествам. Он умел слушать и сопереживать", — сказал заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.

"Мне очень повезло, потому что Станислав Степанович принимал меня на работу. Я помню те дни, когда мы работали вместе. Именно Станислав Степанович создал первый прецедент, когда в техническом вузе появились гуманитарные специальности, в том числе по физической культуре и спорту. Я вспоминаю о нем с добром и теплотой. Та школа, которая была дана Станиславом Степановичем, — это был великий ректор — позволяет нам чувствовать себя уверенно", — отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Фото: Павел Ворожцов

Основу для мемориальной доски выполнил скульптор-портретист, член Союза художников России и ЮНЕСКО Федор Петров. За изготовление взялся выпускник вуза Иван Дубровин. В его мастерской доску отлили из бронзы.

"Я сам выпускник металлургического факультета. Как раз учился и заканчивал институт, когда Станислав Степанович был ректором. Я горжусь тем, что мне и нашей мастерской удалось поучаствовать в проекте увековечивания памяти знаменитого человека", — рассказал директор литейного дома "Дубровин" Иван Дубровин.

Станислав Набойченко руководил вузом в течение нескольких десятилетий. Ректор УПИ, УГТУ-УПИ с 1986 по 2007 годы, президент УГТУ-УПИ с 2008 по 2013 годы, профессор, член-корреспондент РАН, дважды лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Напомним, скончался Станислав Набойченко 20 апреля 2022 года на 81-м году жизни.

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