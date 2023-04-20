В первые классы екатеринбургских школ записали 20 тысяч детей

В школах Екатеринбурга свободными для первоклассников остаются еще 4 тысячи мест. Фото: Полина Зиновьева

На зачисление в первые классы екатеринбургских школ зарегистрировали 20 462 заявления. Запись подтвердили документами 15 167 человек, сообщили в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

Свободными остаются еще 4 тысячи мест, которые подготовлены в школах столицы Урала для приема первоклассников в 2023 году.

Подать заявления родители могут до 30 июня, с 1 по 5 июля в школах будут опубликованы приказы о зачислении учеников по месту жительства. С 6 июля по 5 сентября детей без адресной привязки примут в тех школах, где остались свободные места.

Подать заявления родители могут:

через портал Госуслуг,

через Многофункциональный центр (МФЦ),

лично в общеобразовательную организацию,

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В городском департаменте образования напоминают быть внимательнее при отправке заявлений жильцам новостроек из Академического района. Речь идет о доме №13/3 на улице Академика Парина. За многоэтажкой закреплены школы № 16, 19, 23, 25, 31, 79. При отказе во время старта записи — родители могут обратиться с заявлением в одно из указанных общеобразовательных учреждений. Также в настоящее время свободные места есть в школе № 123.

Напомним, ранее прокуратура Екатеринбурга открыла горячую линию по вопросам нарушений при зачислении в первые классы.

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