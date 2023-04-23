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Общество / Образование
23 апреля 2023, 16:37

Число бюджетных мест по медицинским и инженерным специальностям планируют увеличить в вузах и колледжах России

  Андрей Осенков
УГМУ

Бюджетные места планируют увеличить по востребованным медицинским специальностям. Фото: Владимир Мартьянов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения об увеличении числа бюджетных мест в вузах и колледжах по медицинским и инженерно-техническим специальностям, сообщает пресс-служба Правительства России. 

"Минздраву, Минобрнауки и Минпросвещения совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами власти поручено подготовить предложения по увеличению бюджетных мест по наиболее востребованным медицинским специальностям в колледжах и вузах, в том числе на основании договоров о целевом обучении", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Правительства РФ.

Также министерства должны разработать дополнительные меры, касающиеся обязательного трудоустройства выпускников медвузов, обучавшихся по целевому направлению. О результатах необходимо доложить в Правительство до 1 октября.

Кроме этого, до 1 июня Минобрнауки, Минфину и Минпромторгу поручено подготовить предложения, которые направлены на повышение привлекательности образовательных программ по инженерно-техническим специальностям в вузах и увеличение бюджетных мест для обучения по ним. 

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании палаты 4 апреля, призвал увеличить число бюджетных мест в вузах для инженеров, исполнив тем самым поручение Президента РФ.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел первое заседание попечительского совета по поддержке студенчества фонда "Кампус".

Областная газета Свердловской области

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