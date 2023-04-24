Победитель конкурса "Учитель года России" получит миллион рублей

Постановление позволит поддержать самых талантливых и творчески работающих педагогов. Фото: Алексей Кунилов

С 2023 года победитель профессионального конкурса "Учитель года России" будет получать денежное поощрение в размере 1 млн рублей, а призеры — по 500 000 рублей. Постановление об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Постановление также определяет размеры призовых выплат победителям профессиональных конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года" и "Сердце отдаю детям". С 2023 года они будут получать по 200 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

"Это позволит поддержать самых талантливых и творчески работающих педагогов и привлечь в профессию больше одаренной молодежи", — подчеркнул Михаил Мишустин.

Отметим, что раньше победитель и призеры федерального этапа конкурса "Учитель года России" получали хрустальные статуэтки. Региональные власти вручали педагогам денежные или материальные поощрения.

Постановление принято в рамках исполнения указа Президента России, который объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Его цель — популяризация и повышение престижа педагогических профессий, а также развитие института наставничества.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев проконтролировал старт строительства нового дома для учителей и врачей в Красноуфимске.

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