Трое свердловских школьников стали призерами Всероссийской олимпиады по русскому языку

Призерами ВсОШ стали ученицы лицея № 110 и гимназии № 9. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге прошла торжественная церемония закрытия Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по русскому языку. Среди 125 призеров — трое свердловчан. Об этом сообщает пресс-служба фонда "Золотое сечение".

В финале ВсОШ участвовали: девятиклассница лицея № 110 Полина Кружаева, а также ученицы 10 и 11 классов гимназии № 9 Дарья Юферева и Ульяна Гагина.

Всего в финальных испытаниях приняли участие 311 школьников из 72 регионов России, включая ребят из ЛНР и ДНР.

Лучшие результаты показали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Московской, Челябинской, Свердловской, Томской областей.

Члены экспертной комиссии высоко оценили работу организаторов финала ВсОШ: от проживания и питания до проведения туров и знакомства с регионом. Школьники рассказали, что экскурсии помогли им полюбить Екатеринбург.

Победители и призеры финального этапа ВсОШ получают право поступить на бюджетное место в любой вуз России на профильный факультет без экзаменов. В Свердловской области школьники победители и призеры традиционно получают премии губернатора в размере 100 000 и 70 000 рублей соответственно.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что свердловские школьники вошли в тройку лидеров по числу первых и призовых мест на Всероссийской олимпиаде.

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