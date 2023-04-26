Программу Евгения Куйвашева "Кампус" презентовали на Евразийском экономическом форуме

Программа "Кампус" ориентирована на создание в Екатеринбурге среды, привлекательной для талантливых абитуриентов со всего мира. Фото: Полина Зиновьева

На форуме ректоров и проректоров российских и зарубежных вузов заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков презентовал инициированную главой региона Евгением Куйвашевым программу поддержки студентов "Кампус". Мероприятие проходит в рамках XIII Евразийского экономического форума молодежи.

По словам Павла Крекова, Свердловская область серьезно занимается развитием сети профессионального, в том числе высшего, образования. Ведется работа над несколькими крупными проектами. В этом году областные власти приступили к реализации проекта "Кампус", идея создания которого принадлежит губернатору Евгению Куйвашеву.

"Программа ориентирована на то, чтобы создать в Екатеринбурге среду, которая сделает регион еще более привлекательным для талантливых и целеустремленных абитуриентов со всего мира", — приводит слова заместителя губернатора Павла Крекова департамент информационной политики Свердловской области.

В Свердловской области будет создана система, которая позволит студентам-участникам проекта получать различные экономические преференции. На развитие программы будут направлены бюджетные средства и инвестиции крупных предприятий и промышленников. Средства пойдут на поддержку студентов с хорошей успеваемостью, на решение жилищного вопроса учащихся вузов, на развитие программы лояльности и другие меры.

В рамках форума руководители вузов России, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и других государств обсудили вопросы сетевого взаимодействия учебных заведений в части интеграции высшего образования в евразийское пространство.

По словам ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина, формирование единого пространства для экономического, культурного и научного образовательного взаимодействия крайне важно в современных условиях.

"Создание безбарьерной среды в сфере образования и развитие интеллектуального капитала сегодня становятся первостепенной задачей университетов России и стран ЕврАзЭС", — отметил Яков Силин.

Ректоры заключили ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в сфере образования и науки. Так, руководство УрГЭУ подписало меморандумы о взаимпонимании с Университетом народной медицины имени Гампаха Викрамараччи (Яккала, Шри-Ланка), Эгейским университетом (Измир, Турция), Белорусским государственным университетом пищевых и химических технологий и Международным университетом туризма и предпринимательства Таджикистана.

В рамках национального проекта "Наука и университеты" в Екатеринбурге активно строится кампус мирового уровня, создание которого Евгений Куйвашев последовательно продвигал на федеральном уровне.

Напомним, ранее проект создания кампуса УрФУ был презентован в Москве на стратегических сессиях.

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