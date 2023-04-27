Центр консалтинга появится в Екатеринбурге на базе Уральского института управления

Центр стратегического консалтинга и экспертиз будет выпускать рейтинги эффективности управления органов власти. Фото: Владимир Мартьянов

Ученый совет Уральского института управления — филиала РАНХиГС одобрил создание Центра стратегического консалтинга и экспертиз. Его цель — обеспечить координацию и интеграцию интеллектуальных, информационных ресурсов Президентской академии. Это необходимо для осуществления научно-исследовательской, экспертной и консультационно-аналитической деятельности по приоритетным направлениям стратегического консалтинга.

"Создание Центра стратегического консалтинга позволит популяризовать и продвигать лучшие практики государственного и муниципального управления", — отметил директор Уральского института управления Олег Гущин.

Центр возглавит заведующий кафедрой правового обеспечения государственного управления и национальной безопасности, кандидат юридических наук, доцент Юрий Сидоров. Об этом сообщает пресс-служба Уральского института управления.

По его словам, центр будет работать по следующим направлениям:

диагностика эффективности деятельности органов власти и управления всех уровней, разработка предложений по ее совершенствованию;

кадровый и юридический консалтинг;

консалтинг в сфере информационного сопровождения и управления репутацией органов власти федерального, регионального и муниципального уровня и другим.

Центр стратегического консалтинга и экспертиз будет выпускать рейтинги эффективности управления и иных аспектов деятельности органов власти, хозяйствующих субъектов и гражданских институтов.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что Уральский институт управления будет сотрудничать с Президентской академией Белоруссии.