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Общество / Образование
27 апреля 2023, 11:59

Центр консалтинга появится в Екатеринбурге на базе Уральского института управления

Девушка с ноутбуком

Центр стратегического консалтинга и экспертиз будет выпускать рейтинги эффективности управления органов власти. Фото: Владимир Мартьянов

Ученый совет Уральского института управления — филиала РАНХиГС одобрил создание Центра стратегического консалтинга и экспертиз. Его цель — обеспечить координацию и интеграцию интеллектуальных, информационных ресурсов Президентской академии. Это необходимо для осуществления научно-исследовательской, экспертной и консультационно-аналитической деятельности по приоритетным направлениям стратегического консалтинга.

"Создание Центра стратегического консалтинга позволит популяризовать и продвигать лучшие практики государственного и муниципального управления", — отметил директор Уральского института управления Олег Гущин.

Центр возглавит заведующий кафедрой правового обеспечения государственного управления и национальной безопасности, кандидат юридических наук, доцент Юрий Сидоров. Об этом сообщает пресс-служба Уральского института управления.

По его словам, центр будет работать по следующим направлениям:

  • диагностика эффективности деятельности органов власти и управления всех уровней, разработка предложений по ее совершенствованию;
  • кадровый и юридический консалтинг;
  • консалтинг в сфере информационного сопровождения и управления репутацией органов власти федерального, регионального и муниципального уровня и другим.

Центр стратегического консалтинга и экспертиз будет выпускать рейтинги эффективности управления и иных аспектов деятельности органов власти, хозяйствующих субъектов и гражданских институтов.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что Уральский институт управления будет сотрудничать с Президентской академией Белоруссии.

Областная газета Свердловской области

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