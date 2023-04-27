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Общество / Образование
27 апреля 2023, 13:55

В новом учебном году около 22 тысяч детей получат места в екатеринбургских детсадах

Детский сад

В Екатеринбурге детсады размещены в 455 зданиях. Фото: Алексей Кунилов

Около 22 тысяч малышей получат места в дошкольных образовательных организациях Екатеринбурга в новом учебном году, который начнется 1 сентября, из них 13,5 тысяч мест предусмотрено для детей в возрасте до 3 лет.

"В этом году, мы очень надеемся, почти не останется очереди в детские сады для детей в возрасте с 2 до 3 лет. <…> Также в этом году мы комплектуем более 300 мест для детей в группах с года до полутора лет, то есть у родителей есть возможность отправить малышей в детсад с года, полутора, двух и трех лет", — сообщила на брифинге начальник отдела функционирования и содержания дошкольного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей департамента образования администрации Екатеринбурга Наталья Ведерникова.

По ее словам, в этом году больше 2,5 тысяч новых мест будет комплектоваться в Академическом районе Екатеринбурга, из них свыше 700 отведено для малышей в возрасте с 2 до 3 лет.

Еще около 400 мест городской департамент образования намерен обеспечить для детей с двух до трех лет в негосударственных организациях, которые реализуют программы дошкольного образования.

"Родители уже подали заявление, когда ставили ребенка на учет. Все дети, поставленные на учет, и будут рассматриваться для формирования списков на зачисление в детский сад", — уточнила Наталья Ведерникова. 

Сегодня в Екатеринбурге работают 345 дошкольных образовательных организаций, они размещаются в 455 зданиях. В настоящее время городские детсады посещают 85 тысяч детей в возрасте до 7 лет.

Напомним, ранее в Екатеринбурге стартовала запись детей в 1 классы, заявление на зачисление подали больше 20 тысяч родителей.

Областная газета Свердловской области

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