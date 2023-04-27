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Общество / Образование
27 апреля 2023, 17:26

На Среднем Урале к профориентационному проекту "Билет в будущее" присоединились более 25 тысяч школьников

Урок в школе

Проект "Билет в будущее" реализуется в рамках нацпроекта "Образование". Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области начали проводить вводные профориентационные уроки в рамках Всероссийского образовательного проекта "Билет в будущее — 2023". Инициатива реализуется благодаря федеральному проекту "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование", сообщает департамент информационной политики региона.

Старт российской профориентационной кампании был дан в Екатеринбурге месяц назад. В объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год педагога и наставника в столице Среднего Урала проводился фестиваль "Билет в будущее". Участие в нем приняли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр просвещения России Сергей Кравцов.

Министром было анонсировано внедрение в школьную программу профориентационного минимума по семи направлениям:

  • профильные классы,
  • урочная деятельность,
  • внеурочная деятельность,
  • организация воспитательной работы,
  • дополнительное образование,
  • профессиональное обучение,
  • взаимодействие с родителями или законными представителями учащихся.

Евгений Куйвашев отметил, что данная профориентационная модель позволит вывести на новый уровень собственные проекты регионов. В Свердловской области это прежде всего "Уральская инженерная школа".

На цифровой платформе "Билета в будущее" зарегистрированы больше 25 тысяч свердловских школьников, в этом году к проекту присоединились более 10 тысяч. Для учеников в течение года педагоги-навигаторы будут проводить профориентационные уроки и тематические занятия.

Кроме того, школьники смогут познакомиться с современным рынком труда и системой профобразования в ходе интерактивных квестов в историческом парке "Россия — моя история". Там открылась мультимедийная выставка "Лаборатория будущего" проекта "Билет в будущее". На экспозиции ученики узнают о сотнях профессий. Ожидается, что выставку посетят около 15 тысяч школьников в возрасте от 12 до 18 лет.

Отметим, что в прошлом году к проекту "Билет в будущее" подключились 13 тысяч учеников 6–11-х классов. Для них провели больше 600 занятий.

Напомним, модель профориентации школьников Свердловской области начнут внедрять в регионах России.

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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