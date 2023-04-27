Аркадий Чернецкий, Сергей Никонов и Сергей Карякин приняли участие в акции "Диктант Победы"

Аркадий Чернецкий, Сергей Никонов и Сергей Карякин стали участниками акции "Диктант Победы". Фото: Константин Пудов

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, председатель комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов и заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Сергей Карякин написали Диктант Победы в мультимедийном парке "Россия — моя история".

Во всей стране и в нашей Свердловской области этот федеральный проект проводится в пятый раз, он призван привлечь внимание общественности к сохранению исторической памяти, изучению истории Великой Отечественной войны, а также послужить повышению исторической грамотности и патриотическому воспитанию молодежи.

Десятки человек пришли и в Дом офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге — здесь также была организована экзаменационная площадка Диктанта Победы.

Этот тест на знание истории Великой Отечественной войны написал и министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков.

Каждый участник сможет узнать результат диктанта примерно через месяц в личном кабинете на официальном сайте акции.