Темы дня

Общество / Образование
27 апреля 2023, 17:45

Аркадий Чернецкий, Сергей Никонов и Сергей Карякин приняли участие в акции "Диктант Победы"

  Константин Пудов
Акция "Диктант Победы"

Аркадий Чернецкий, Сергей Никонов и Сергей Карякин стали участниками акции "Диктант Победы". Фото: Константин Пудов

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, председатель комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов и заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Сергей Карякин написали Диктант Победы в мультимедийном парке "Россия — моя история".

Во всей стране и в нашей Свердловской области этот федеральный проект проводится в пятый раз, он призван привлечь внимание общественности к сохранению исторической памяти, изучению истории Великой Отечественной войны, а также послужить повышению исторической грамотности и патриотическому воспитанию молодежи.

Десятки человек пришли и в Дом офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге — здесь также была организована экзаменационная площадка Диктанта Победы.

Этот тест на знание истории Великой Отечественной войны написал и министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков.

Каждый участник сможет узнать результат диктанта примерно через месяц в личном кабинете на официальном сайте акции.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.04.2023, 20:39 / Общество
В Свердловской области приостановлен сезон весенней охоты
27.04.2023, 20:08 / Культура
Юных свердловчан приглашают к участию во всероссийском проекте "Летопись сердец"
27.04.2023, 19:45 / Общество
В Сосьве задержаны двое местных жителей, подозреваемых в причастности к пожару
27.04.2023, 19:06 / Общество
Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в пострадавших от пожаров свердловских муниципалитетах
27.04.2023, 18:40 / Общество
В Березовском взят под стражу подозреваемый в убийстве медбрата