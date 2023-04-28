Свердловская область первой среди регионов-участников проекта по созданию сети современных кампусов подготовила дорожную карту

Детальный план описывает развитие кампуса в перспективе до 2030 года включительно. Фото: Александр Зайцев

Свердловская область подготовила и согласовала дорожную карту по созданию и развитию кампуса мирового уровня и стала первой среди регионов-участников проекта. Документ подписал ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров.

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году создать сеть из 25 современных кампусов. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Наука и университеты", который реализует Минобрнауки России. Кампус в Екатеринбурге создается под личным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Для нас большая честь и ответственность — быть в числе первых регионов, где в скором времени появятся суперсовременные кампусы. А для Уральского федерального университета — это уникальный шанс получить инфраструктуру, которая позволит максимально раскрыть его научный, образовательный и инновационный потенциал. Сегодня мы активно работаем над реализацией проекта", — сказал Евгений Куйвашев.

УрФУ совместно с властями Свердловской области, бизнесом и профессиональным сообществом разработал детальный план, который описывает развитие кампуса "Центр цифровой трансформации региона" в перспективе до 2030 года включительно.

По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, в дорожной карте уделено большое внимание созданию комфортной и доступной среды для студентов, преподавателей и ученых, а также интеграции кампуса в городскую среду. Здесь будут развиваться передовые направления цифровых технологий, включая искусственный интеллект, цифровое моделирование, микроэлектронику.

"Все это, несомненно, соответствует целям и задачам национального проекта "Наука и университеты". С позиций цифровой трансформации региона возможности кампуса будут востребованы в развитии таких направлений, как "Умный регион", экономика цифрового общества, устойчивое развитие и цифровая ESG-трансформация бизнеса", — отметил Виктор Кокшаров.

В дорожной карте кампуса также обозначены контрольные точки по достижению общих параметров, таких как деятельность по мониторингу его развития, достижение социально-экономических эффектов, информационной открытости.

Создание кампуса в Екатеринбурге Евгений Куйвашев последовательно продвигает на федеральном уровне. Он добился федерального финансирования на вторую очередь кампуса в размере 20 миллиардов рублей. В Новокольцовском районе появятся площадки двух институтов УрФУ, а также Специализированного учебно-научного центра. Появление сети кампусов мирового уровня создаст точки притяжения для талантливых студентов и ученых, поможет обеспечить прорывное развитие науки и технологий, станет залогом устойчивого экономического роста.

Напомним, ранее программу Евгения Куйвашева "Кампус" презентовали на Евразийском экономическом форуме.

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