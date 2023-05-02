На Урале состоялся Национальный чемпионат по робототехнике — Екатеринбург 4.0

В сборную Свердловской области вошли 17 команд. Фото предоставлено организаторами чемпионата

Более двух тысяч человек, среди которых 1 200 детей в возрасте от 4 до 18 лет, стали участниками Национального чемпионата по робототехнике, который состоялся в Екатеринбурге.

На чемпионат приехали 267 команд из 40 регионов России. Впервые участие принимала команда из Луганской Народной Республики. Свердловскую область представили 17 команд из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Краснотурьинска.

"Министерство науки и высшего образования в лице вузов заинтересовано в таких классных абитуриентах. Если уже в школе вы интересуетесь такими задачами, то станете отличными студентами, которые будут решать поставленные работодателями задачи, участвовать в научных проектах, легко интегрируетесь в трудовую деятельность, сможете отвечать на вызовы современности, создавая новые уникальные знания", — отметила на открытии чемпионата заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Организаторами состязаний выступили Дворец молодежи, АНО "Лаборатория по робототехнике “Инженеры будущего”, чемпионат поддержали министерство образования и молодежной политики Свердловской области, департамент образования Екатеринбурга. Генеральным партнером соревнований выступил российский холдинг En+.

"Я очень рад, что чемпионат проходит в Екатеринбурге, ведь он всегда славился своими изобретениями. Глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов также приветствует вас. Я хотел бы пожелать получить удовольствие от всех событий, которые будут проходить на Национальном чемпионате", — отметил в приветствии начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.

Национальный чемпионат по робототехнике проходил в четвертый раз. Свердловская область принимала его впервые. Участники соревновались в пяти направлениях: "Лига открытий", "Лига исследований", "Лига решений", "Лига инженеров", "Энергия в действии".

От Свердловской области в чемпионате участвовали дети в возрасте от 4,5 до 16 лет, 28 тренеров образовательных организаций. Также уральцы вошли в состав экспертных и судейских бригад.

Все команды сборной Свердловской области были удостоены призовых мест и получили номинации чемпионата, среди которых "Лучшее оформление проекта", "Лучшее раскрытие темы сезона", "Лучшая инженерная тетрадь", "Лучший стиль защиты проекта". В самой сложной номинации "Игра роботов" среди 60 команд со всей России победил свердловский коллектив NEON. А в номинации "Лучшее оформление технической зоны" награждена команда TimeFrame.

Фото: предоставлено организаторами чемпионата

В общей сложности участники чемпионата презентовали свои проекты на темы умных городов, парков, заправочных станций, а также показали навыки программирования и создания роботов, которые предназначены для решения практических задач на предприятиях энергокомплекса.

Впервые в Национальном чемпионате по робототехнике приняли участие школьники из Луганской Народной Республики (ЛНР). Команда представила проект, касающийся улучшения электроэнергетического комплекса республики.

"Нам всем очень понравилось на чемпионате, все было интересно, хотя вначале немного страшно. Особенно понравилось раздавать наклейки, знакомиться с командами и с их проектами в ЭКСПО", — рассказала участница из ЛНР Дарья Брехова.

В дни Национального чемпионата впервые прошла деловая программа. Ее почетным гостем стал президент Всеиндийского совета по робототехнике и автоматизации (AICA) Раджкумар Шарма, который обратился к участникам в онлайн-формате. Он рассказал, что в Индии активно внедряется дисциплина робототехники в школьный образовательный процесс.

Руководители образовательных организаций, педагоги-наставники приняли участие во Всероссийском форуме "Образование для Индустрии 4.0". Они обсудили вопросы профессионального развития педагогических кадров, показали навыки наставничества, а также подняли тему развития образовательной траектории "школа — вуз — работодатель".

"Свердловская область была выбрана не случайно для проведения Национального чемпионата по робототехнике — Екатеринбург 4.0. С 2015 года мы реализуем проект "Уральская инженерная школа". В рамках проекта уже воспитано не одно поколение детей, которые имеют техническое мышление. Участвуя в таких чемпионатах, дети показывают свои уже сформированные компетенции. Результаты реализации образовательных проектов в Свердловской области мы уже наблюдаем — значительно возрос охват обучающихся естественно-научными программами, растет число детей, которые выбирают для сдачи ЕГЭ профильную математику. Например, в этом году это 52% детей региона, порядка 10 тысяч детей, выпускаясь из школы, выбирают специальности технической направленности", — отметила первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева.

Эксперты отмечают, что главной задачей чемпионата является воспитание будущих инженеров. В 2020 году в состязаниях участие принимали 900 человек, в 2023 — уже 2 000.

Напомним, Национальный чемпионат проходил на площадке международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО".