Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по реформированию высшего образования

В новой системе обучения для студентов всех уровней будут сохранены прежние права, социальные гарантии, обязанности и ответственность. Фото: пресс-служба Кремля

В шести российских вузах в 2023–2024 и 2025–2026 годах пройдет пилотный проект по реформе высшего образования. Указ "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования" подписал Президент России Владимир Путин.

Документ размещен на портале правовой информации.

Новая система образования РФ будет запущена в шести учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Томска.

Согласно документу, будет установлено 3 уровня обучения:

базовое высшее образование (срок обучения от 4 до 6 лет),

специализированное — магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка (от 1 года до 3 лет),

профессиональное — аспирантура.

"Пилотный проект предусматривает обучение лиц, имеющих высшее образование — специалитет, по программам магистратуры специализированного высшего образования. Такое обучение не является для указанных лиц получением второго или последующего высшего образования", — говорится в указе.

В новой системе обучения для студентов всех уровней будут сохранены прежние права, социальные гарантии, обязанности и ответственность.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что свердловские школьники с триумфом выступили на Всероссийской олимпиаде.

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