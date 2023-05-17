Благодаря инициативе Евгения Куйвашева в села Свердловской области переедут более 30 лучших российских учителей

На Средний Урал готовы переехать педагоги из Челябинской области, Пермского края и других регионов. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале подведены итоги конкурсной программы "Земский учитель". 34 педагога из разных регионов России получат по миллиону рублей за переезд в уральское село в объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год педагога и наставника. Благодаря инициативе губернатора Евгения Куйвашева Свердловская область в третий раз участвует в федеральной программе.

Она реализуется в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Педагоги получают выплаты из федерального и регионального бюджетов. По поручению Евгения Куйвашева в 2023 году на эти цели направлено более 10 миллионов рублей из областного бюджета.

"По программе 21 муниципалитет уже в следующем учебном году получит новые квалифицированные педагогические кадры. Земские учителя будут работать в более чем 30 школах — тех, которые они выбрали сами", — приводит слова министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова департамент информационной политики региона.

Больше всего педагогов приедет в Сухой Лог, Арти, Ирбит и Красноуфимск. Это преподаватели математики, английского языка, русского языка и литературы, истории, физики, информатики, учителя начальных классов.

Среди основных критериев отбора программы "Земский учитель": среднее или высшее профессиональное образование, возраст до 55 лет, педагогический стаж, наличие наград и достижений в сфере профессиональной деятельности, уровень переподготовки.

До подписания трудового договора у победителей есть месяц, чтобы ознакомиться с условиями работы на новом месте. В случае положительного решения учителя трудоустраиваются в школу, заявленную в программе, с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. По условиям программы необходимо проработать в сельской школе не менее 5 лет со дня заключения трудового договора. Субсидию педагоги получат до конца текущего года. Они могут распорядиться деньгами по своему усмотрению. Если победитель конкурса откажется заключать трудовой договор, то вакансию займет следующий в рейтинге претендентов.

В этом году в конкурсе приняли участие 250 педагогов из регионов России. Среди победителей — учителя Санкт-Петербурга, Алтайского, Забайкальского и Хабаровского краев, Омской и Иркутской областей. Охотнее других на Средний Урал готовы переехать педагоги из Челябинской области и Пермского края. Победители в основном выбрали села и сельские поселения на расстоянии более 200 километров от Екатеринбурга.

Напомним, ранее сертификаты на приобретение жилья по решению Евгения Куйвашева получили 18 сельских учителей на Среднем Урале.

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