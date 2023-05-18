Делегация из Пакистана посетила Уральский государственный педагогический университет

На открытии выставки в Уральском государственном педагогическом университете. Фото: пресс-служба УрГПУ

Екатеринбург с рабочим визитом посетил директор отдела международного сотрудничества и обмена Открытого университета им. Аллама Икбала Пакистана господин Захид Маджет. Он побывал в Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) в рамках проекта "Открываем мир русского языка и культуры". Отметим, что в этом году отмечается 75-летие дипломатического сотрудничества России и Пакистана.

В Год педагога и наставника по поручению Министерства просвещения Российской Федерации и при его грантовой поддержке УрГПУ реализует проект "Открываем мир русского языка и культуры" по созданию Центра открытого образования на русском языке в Исламской Республике Пакистан. В апреле делегация университета посетила столицу Пакистана город Исламабад. Сейчас коллеги из Пакистана приехали в Екатеринбург с ответным визитом.

"В 2023 году мы отмечаем 75 лет дружбы и сотрудничества между Россией и Исламской Республикой Пакистан. Очень важно, что именно сейчас к нам приехали наши коллеги из Открытого университета имени Аллама Икбала из столицы Исламской Республики Пакистан Исламабада для того, чтобы подробно обсудить, как будет открываться Центр русского языка в Исламабаде. Мы подготовили программы для обучения студентов из Исламской Республики Пакистан русскому языку, образовательные события, которые будут рассказывать о культуре, истории нашей страны. Мы в начале очень значимого и полезного пути", — подчеркнула ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова.

Фото: пресс-служба УрГПУ

Также было объявлено, что уже с 19 июня начнется дистанционное обучение пакистанских студентов, а с 1 сентября будет организовано очное обучение в Центре открытого образования на базе Открытого университета им. Аллама Икбала.

Одним из ключевых событий программы визита Захида Маджета стала торжественная презентация выставки "Открываем мир русского языка и культуры в Исламской Республике Пакистан", посвященной 75-летию дипломатического сотрудничества Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан, в арт-пространстве главного учебного корпуса УрГПУ.

"Культура, традиции России и Пакистана во многом схожи. История международных отношений Исламской Республики Пакистан и Российской Федерации насчитывает уже 75 лет, но именно в последние пять лет эти отношения стали развиваться настолько стремительно, что нужно отдать этому должное. В ходе нашей встречи в университете мы обсуждали академическую мобильность студентов. В Пакистане будут рады видеть всех вас", — отметил на открытии выставки Захид Маджет.

Кроме того, на торжественной церемонии состоялось подписание письма-соглашения между Открытым университетом им. Аллама Икбала и Уральским государственным педагогическим университетом. Оно позволит развивать и укреплять отношения между сторонами в сфере образовательного, научного и культурного сотрудничества, а также в области продвижения русского языка и русской культуры на территории Исламской Республики Пакистан.