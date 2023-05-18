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Общество / Образование
18 мая 2023, 20:27

Свердловский Центр медицины катастроф провел профориентационное занятие для школьников Камышлова

Школьники Камышлова на экскурсии в трассовом пункте Территориального центра медицины катастроф

Школьники побывали в медицинских модулях, в гараже для реанимобиля, на вертолетной площадке. Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

Ученики камышловского лицея № 5, которые участвуют в проекте "Сетевой медицинский класс", побывали в местном трассовом пункте Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Свердловской области. Экскурсия организована в рамках работы по ранней профориентации школьников, которая способствует достижению задач национального проекта "Здравоохранение" в части укрепления кадрового потенциала медучреждений региона.

По словам старшего фельдшера трассового пункта Камышлова Марины Кухарской, дежурная бригада познакомила ребят с организацией рабочего пространства. Школьники побывали в медицинских модулях, в гараже для реанимобиля, на вертолетной площадке. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

"Гостям продемонстрировали комплект медика-спасателя, разработанный ТЦМК и сконструированный таким образом, чтобы необходимые средства для оказания первой помощи располагались в соответствии с алгоритмом действий: от обеспечения собственной безопасности и проведения сортировки до наложения жгутов, повязок и оказания другой необходимой медицинской помощи", — рассказала Марина Кухарская.

Ребята изучили спасательное гидравлическое оборудование, которое позволяет специалистам ТЦМК на месте дорожно-транспортного происшествия извлекать пострадавших из поврежденных автомобилей. Во время экскурсии на трассовый пункт поступил сигнал об аварии. Школьники увидели, как принимается вызов, как работает программа учета.

В камышловском лицее № 5 более 15 лет на уровне среднего общего образования реализуется естественнонаучный профиль. В рамках его освоения школьники получают глубокие теоретические знания, а также на практике знакомятся с профессией медика.

Напомним, ранее к профориентационному проекту "Билет в будущее" присоединились более 25 тысяч школьников.

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Областная газета Свердловской области

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