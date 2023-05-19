Юнкоры в деле: подводим итоги конкурсов «Автограф» и «ПрессКОД»

«Областная газета» совместно с департаментом «Факультет журналистики» Уральского федерального университета реализует проект, направленный на дополнительное обучение подрастающего поколения. Издание помогает в прохождении практики школьникам и студентам, которые решили связать свою жизнь с журналистикой. Газета публикует наиболее интересные работы учащихся журфака УрФУ. Студентка вуза Алена Зырянова подготовила материал об итогах Всероссийского конкурса творческих работ «Автограф» и конкурса школьных и юношеских СМИ Урала «ПрессКОД». В обоих творческих состязаниях «Областная газета» вручила призы в специальных номинациях.
Участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Автограф» и ежегодном конкурсе школьных и юношеских СМИ Урала «ПрессКОД» – отличная возможность для ребят поделиться своим портфолио, продемонстрировать творческие навыки и показать взрослым опытным журналистам, как они заинтересованы в профессии.
17 мая, в день подведения итогов, в Крапивинской аудитории факультета журналистики УрФУ собрались участники и члены жюри, чтобы огласить имена победителей. Всего на конкурсы было подано 69 заявок из самых разных уголков России и Свердловской области: Челябинск, Канск (Красноярский край), Бахчисарай (Крым), Ростов, Краснотурьинск, Волчанск, Богданович, Талица, Нижняя Тура, Североуральск, Ревда и, конечно, Екатеринбург.
География конкурсов широкая, и организованы они были на высоком уровне. Помимо основного организатора – факультета журналистики – конкурсы поддержали «Областная газета», Библиотечный центр «Екатеринбург», отряд «Каравелла» и газета «Народный учитель» (УрГПУ), а также министерство образования и молодежной политики Свердловской области и администрация города Екатеринбурга.
Мы пообщались с членом жюри, доцентом журфака УрФУ Марией Поповой и выяснили, как оценивались работы конкурсантов.
Вы каждый год являетесь членом жюри этих конкурсов. Есть ли тенденция к увеличению числа качественных работ?
– Существует огромное количество юнкоровских конкурсов и фестивалей, которые приглашают ребят к участию. Эта суета приводит к тому, что одни и те же материалы посылают на разные конкурсы. Лично меня это напрягает. Но общая проблема все-таки заключается в том, что мало людей работают с информацией по-настоящему тщательно, как и должны поступать журналисты. Думаю, это общее положение в СМИ сегодня, а то, что происходит во взрослой журналистике, перелагается и на юнкоровскую.
Все же я не могу сказать, что все так грустно. Во все года в конкурсах участвовали потрясающие яркие личности, и этот год – не исключение.
Сложно ли определять победителей, когда столько талантливых ребят подали заявки?
– Сложно – не то слово! При проверке работ начинаешь все сверять по критериям. Мы выставляем их в качестве требований, и, конечно, участники должны все эти критерии учитывать, чтобы создать действительно необычный авторский материал высокого уровня. Талантливых ребят много, поэтому мы начинаем придумывать по два-три вторых и третьих места, чтобы никого не забыть и по достоинству оценить работы.
Для каждого конкурса были определены свои тематические направления. В этом году участники «Автографа» выбирали направление из следующих тем: «Портрет моего поколения», «Я меняю мир вокруг себя», «Школа журналистики», «Моя тема», «Быть здоровым – это круто!».
Также на конкурсе были заявлены специальные номинации, одну из которых – «Движение первых» – представляла редакция «Областной газеты». Победителем стала ученица 10 класса Мария Мухлынина. Она посещает занятия в Школе юного журналиста УрФУ, а также учится в студии молодежной журналистики «Проба пера».
Тема твоего материала – скаутинг. Почему для участия в конкурсе ты выбрала именно эту тему в номинации «Движение первых»?
– Я сама занимаюсь скаутингом уже три года. Эта тема мне близка, поэтому в своей работе я решила рассказать о том, что такое скаутинг и почему им интересно заниматься. Моя тема отлично подошла к номинации «Движение первых», поэтому я участвовала именно в рамках нее.
Ты ходишь в Школу юнкоров факультета журналистики и студию молодежной журналистики. Расскажи, чем тебя так привлекла эта профессия?
– Я давно поняла, что мне нравится журналистика, причем случилось это благодаря скаутингу. После каждого мероприятия у нас принято писать какие-нибудь заметки и материалы. Я включилась в этот процесс, писала о разных походах. Мне понравилось, и я задумалась о том, чтобы развиваться в этом направлении дальше, пришла в Школу юного журналиста УрФУ и окунулась в творческую среду, которая вдохновила меня еще больше.
Ты планируешь поступать на журфак УрФУ?
– Да, это моя мечта. Мне нравится абсолютно все, что происходит в медиасфере, и я хочу попробовать себя в разных направлениях.
Участие в конкурсах «Автограф» и «ПрессКОД» дает ребятам не только шанс заявить о себе, но и огромное преимущество при поступлении на журфак УрФУ. Обладатель Гран-при конкурса «Автограф-2023» в случае поступления на направления подготовки «Журналистика» и «Телевидение» автоматически получает высший балл за первый этап профессионального вступительного устного экзамена творческой направленности – портфолио. Это значит, что обладатель Гран-при этого конкурса проходит на общих основаниях только второй этап экзамена – устный ответ. Такое же преимущество получают и члены редакции, заявленной на конкурс «ПрессКОД».
Кстати, о редакциях. В конкурсе «ПрессКОД» участие приняло издание из Волчанска «Акулы пера». Мы побеседовали с редактором издания Мариной Палецких, которая тоже присутствовала на награждении.
Марина, знаем, что вы выпускница нашего журфака. Сколько лет вы уже занимаетесь школьной журналистикой?
– С юнкорами я занимаюсь с 2010 года. Получается, в этом году будет уже 13 лет.
Почему издание назвали «Акулы пера»?
– В то время я работала в газете «Карпинский рабочий», и пришло время, когда мы решили создать свою страницу в соцсети «ВКонтакте». Нужно было придумать название, и мы организовали небольшой конкурс. Из всех представленных вариантов ребятам больше всего понравилось название «Акулы пера». Наверное, потому, что это символизирует журналистов с «острым» пером.
Ваши ребята часто побеждают в конкурсах журналистов. В чем секрет?
– На самом деле никакого секрета нет. Мы просто любим то, чем занимаемся, всегда с уважением относимся к творчеству других ребят, внимательно слушаем экспертов в жюри, прислушиваемся к их советам.
По вашему мнению, почему в Свердловской области так хорошо развито юнкоровское движение?
– Мне кажется, что наш журфак УрФУ самый легендарный. Здесь очень много талантливых уважаемых журналистов и организаций, которые поддерживают и развивают нашу профессию. Я искренне рада тому, что окончила факультет журналистики УрФУ.
Каково главное отличие школьной журналистики от взрослой?
– Юнкоры только начинают свой путь в журналистике, у них свой взгляд на жизнь и происходящие события, который часто отличается от взрослого. Отсюда порой появляются весьма интересные идеи и нестандартные подходы к подаче материала.
Школы юнкоров – это возможность познакомиться с журналистикой ближе еще до поступления в университет. Благодаря им многие ребята уже с 9-10 класса знают, что их интересует, и нацелены учиться на журфаке.
А что о юных журналистах думают взрослые профессиональные организации? Мы пообщались с главным редактором «Областной газеты» Александром Лакедемонским и узнали его мнение о конкурсантах 2023 года.
В этом году «Областная газета» в конкурсе «Автограф» объявила свою номинацию. Что заставило такую взрослую газету обратить внимание на школьных журналистов?
– Маленькие юнкоры сегодня – это большие, зрелые и талантливые журналисты завтра. Очень хорошо, что этот конкурс появился. Было время, когда в профессию молодежь шла слабо, а сейчас конкурсы мотивируют ребят проявляться и выбирать такую творческую профессию, как журналистика.
Мы стараемся поддерживать людей, которые потом смогут стать достойной сменой в наших СМИ. Нам приятно, что, участвуя в конкурсе, мы можем внести свой вклад в развитие журналистики.
Мы знаем, что вы лично прочитали много школьных газет, которые заявились на конкурс. Нашли ли вы в них что-нибудь интересное? Что удивило, зацепило ваше внимание как редактора?
– Мне понравилось, что ребят интересуют самые разные темы. Они видят мир во всем его многообразии и не зацикливаются на чем-то одном. Также радует, что они понимают проблемы и могут о них рассказать – поделиться другой стороной жизни.
Александр Андреевич, а когда вы сами были школьником, вы выпускали школьную газету?
– В то время у нас в школе выпускалась стенгазета. Я в основном придумывал для нее заголовки. Будучи в армии, я отвечал за боевые листки, из-за большой нагрузки приходилось писать по ночам. Но меня это нисколько не тяготило – уже тогда я любил свою профессию.
Дайте напутствие юным журналистам.
– Важно всегда стремиться узнавать что-то новое и не останавливаться на достигнутых рубежах. Считаю, что пока человек развивается, он живет. А еще желательно быть по-хорошему дерзким, потому что журналист должен уметь открывать ногой любые двери.
Несмотря на то, что жюри определило всего несколько победителей, хотелось бы отметить: каждая заявленная работа безусловно достойна внимания, а вложенный труд участников очень ценен. Желаем ребятам творческого вдохновения и успехов в поступлении на факультет журналистики УрФУ!
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА ШКОЛЬНОЙ И ЮНОШЕСКОЙ ПРЕССЫ УРАЛА «ПрессКОД-2023»
Коллективные номинации
Специальная номинация «Страница в районной/городской газете»
За соответствие общей концепции издания и качественную работу с информацией, за деятельное внимание к жизни молодых земляков отмечены:
- страница юных журналистов «Медиахаб вещает» в газете «Вечерний Краснотурьинск». Редактор: Бабушкина Анастасия Васильевна. Куратор: Сафронова Анастасия Александровна.
- молодежное интернет-СМИ «Акулы пера» в газете «Волчанские вести». Редактор, куратор: Палецких Марина Валерьевна.
- страница «School медиа» МБУ ДО «Центр детского творчества «Креатив» в газете «Народное слово», г. Богданович. Редактор: Заложных Мария Александровна.
- полоса «Трибуна Диджитал поколения» студии журналистики «Арт-Медиа», г. Талица. Редактор: Инькова Е. Р. Куратор: Смолина Ольга Олеговна.
1 место
«Переменка» – газета лицея № 11, г. Челябинск. Редактор: Антонова Яна. Куратор: Коржук Светлана Викторовна.
2 место (среди изданий детских центров)
«Кактус» – молодежная газета детского информационного центра «Спектр». МАУ ДО «ЦДО», г. Ревда. Выпускающий редактор: Бревенникова Елизавета. Куратор: Силачева Ольга Федоровна.
2 место (среди школьных изданий)
«ЗавтраК» – газета гимназии № 210 «Корифей», г. Екатеринбург. Редактор: Валек Софья Максимовна. Куратор: Подковыркина Анастасия Владимировна.
3 место (среди изданий детских центров)
«ТоЧка зрения» – газета школьников Тракторозаводского района. МБУДО «Центр детско-юношеский г. Челябинска». Редактор: Черкас Татьяна Николаевна.
3 место (среди изданий детских центров)
Юношеско-молодежный журнал «Nавигатор», МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Социум», г. Екатеринбург. Редактор: Габова Екатерина Игоревна. Куратор: Грудцинова Елена Владимировна.
3 место (среди школьных изданий)
Гимназический журнал «Вектор», МАОУ гимназия № 210, г. Екатеринбург. Редактор: Киселева Анастасия. Куратор: Яранцева Лидия Ивановна.
Дополнительные награды в коллективных номинациях
1. «За лучший дизайн и графику» – «Голос лицея 110» имени Л. К. Гришиной, г. Екатеринбург. Главный редактор: Мягкая Е. Б.
2. За социально значимые, проблемные материалы – газета «В теме!», лицей № 109, г. Екатеринбург. Куратор: Ноздрина Татьяна Александровна.
3. За креативность в разработке актуальных тем и яркие заголовки:
- «Nавигатор», юношеско-молодежный журнал МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Социум», г. Екатеринбург. Редактор: Габова Екатерина Игоревна. Куратор: Грудцинова Елена Владимировна.
- «В фокусе», газета гимназии № 35, г. Екатеринбург. Редактор, куратор: Хормушко Е. А.
4.За успешное развитие:
- «Планета 181FM» – газета МАОУ СОШ № 181, г. Екатеринбург. Редактор: Чайка Марина Васильевна.
- «Звезда» – газета детского оздоровительно-образовательного центра г. Карпинска для детей и подростков. Главный редактор: Палецких Марина Валерьевна.
5. За творческое сотрудничество педагогов и юнкоров:
- газета «5 углов» МБУ «ДЮЦ», г. Новоуральск. Редактор: Шнайдер Юлиана Петровна.
- школьная газета «Взгляд», ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Канск. Редактор: Чибирева Ирина Викторовна. Куратор: Марыхина Татьяна Владимировна.
6. За яркий дебют – «На школьной волне», газета школьного пресс-центра МБОУ «Гимназия им. Андреева Николая Родионовича», г. Бахчисарай, республика Крым. Руководитель: Ильясова Гульнара Наримановна.
7. За газету как социально значимый проект, за активную творческую связь с читателем – «Школа в теме» ГБОУ СО «ЕШИ для детей, нуждающихся в длительном лечении». Редактор: Алыбина Диана Денисовна. Куратор: Христолюбова Юлия Андреевна.
8. За верность юнкоровским традициям – «Гимназический Арбат», газета МОУ «Нижнетуринская гимназия», г. Нижняя Тура, Свердловская область. Редактор: Ладейщиков Артем Евгеньевич. Куратор: Баранова Наталья Александровна.
9. За творческий подход к освещению темы культуры – газета «Всё гениальное просто», гимназия «Арт-этюд», г. Екатеринбург. Редактор: Граматчикова Мария Олеговна.
10. За творческий подход к освещению жизни школы и микрорайона – «Пять с плюсом», газета МАОУ СОШ № 106, г. Екатеринбург. Редактор: Кинёв Всеволод Васильевич.
11. За успешную разработку экологической темы – «Зеленая повестка», страница детско-молодежного экологического движения «Зеленый дозор» в газете «Наше слово», г. Североуральск. Редактор: Шадрин Кирилл Алексеевич. Куратор: Картушева Елена Тадеушевна.
Индивидуальные номинации
ГРАН-ПРИ конкурса:
Барабанов Павел Дмитриевич – юношеско-молодежный журнал «Nавигатор», МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Социум».
1. Лучший выпускающий редактор юношеского СМИ:
- Бревенникова Елизавета Вадимовна – «Кактус» – молодежная газета детского информационного центра «Спектр», МАУ ДО «ЦДО», г. Ревда.
- Валек Софья Максимовна – газета МАОУ гимназия № 210 «Корифей», г. Екатеринбург.
2. Активный, неравнодушный автор:
- Алина Сайранова – «ТоЧка зрения» – газета школьников Тракторозаводского района, МБУДО «Центр детско-юношеский г. Челябинска».
- Айгуль Габибова, студия журналистики «Арт-медиа», МКУ ДО «Дворец творчества», г. Талица.
- Ольга Ядрова, газета «В теме!», лицей № 109, г. Екатеринбург.
3. За лучший стиль изложения и яркий, образный язык публикаций:
- Баранова Ася – газета «Всё гениальное просто», гимназия «Арт-этюд», г. Екатеринбург.
- Софья Шалотонова – медиагруппа «В фокусе», гимназия № 35, г. Екатеринбург.
4. За успешное профессиональное развитие в журналистике:
- Маркова Виктория Александровна – молодежное интернет-СМИ «Акулы пера», проект юных журналистов Карпинска и Волчанска.
5. За личный вклад в развитие издания:
- Анастасия Киселева – гимназический журнал «Вектор», МАОУ гимназия № 210, г. Екатеринбург.
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА ШКОЛЬНОЙ И ЮНОШЕСКОЙ ПРЕССЫ УРАЛА "АВТОГРАФ-2023"
ГРАН-ПРИ конкурса:
- Агаева Арина Рафаиловна, «Совершать ошибки – это нормально». Телевидение глазами профессионалов». Опубликовано в газете «МК-Урал», полоса «Юнкоры». Заявленная тема – «Школа журналистики». Отчет о встрече слушателей «Школы юных журналистов УрФУ с журналистами телекомпаний «ОТВ» и «4 канал».
1 место:
- Антонова Яна Алексеевна, специальный репортаж «Семейных языков пленительная сладость». Опубликован в газете «Переменка», лицей № 11, г. Челябинск. Заявленная тема – «Моя тема».
- Чибирева Виктория Константиновна, материал из разряда «Проверено на себе» – «SMM-маркетинг: с чем его едят?». Опубликован в журнале «Класс – Екатеринбург». Заявленная тема – «Моя тема».
2 место:
- Бойко Кирилл Денисович, статья «О «Нашем времени» и о себе». Опубликована в газете «Антирутин» ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 38», г. Ростов. Заявленная тема – «Моя тема».
- Сайранова Алина Арсеньевна, эссе «Ножницы говорят «Щелк-щелк». Опубликовано в газете школьников Тракторозаводского района г. Челябинска «То4ка зрения». Заявленная тема – «Моя тема».
3 место:
- Баженова Анастасия Александровна, статья «Движение мусора: спасение природы или ужасные последствия?». Опубликована в ежемесячной молодежной газете «Плотинка», г. Екатеринбург. Заявленная тема – «Моя тема».
Особое мнение – Лучший в теме
- «Быть здоровым – это круто!» – Князева Валерия Сергеевна, впечатления от участия в «Кроссе нации-22». Опубликованы в ежемесячной молодежной газете «Плотинка», г. Екатеринбург.
- «Портрет моего поколения» – Денисова Катерина Александровна, интервью «Ошибка или новое знание?». Опубликовано в полосе «Медиахаб вещает», газета «Вечерний Краснотурьинск».
- «Портрет моего поколения» – Беспалова Ксения Александровна, интервью «Мы дарим друг другу уважение», студия молодежной журналистики «Проба пера» Дворца молодежи, г. Екатеринбург.
- «Моя тема» – Еремеева Дарья Олеговна, юнкор студии молодёжной журналистики «Арт-Медиа», интервью «Своих не бросаем». Опубликовано в газете «Восточная провинция», г. Талица.