Юнкоры в деле: подводим итоги конкурсов «Автограф» и «ПрессКОД»

Гран-при конкурса «ПрессКод» Павлу Барабанову вручили руководитель образовательной программы «Журналистика», доцент факультета журналистики УрФУ Любовь Третьякова и директор Библиотечного центра «Екатеринбург» Алена Вугельман. Фото: Павел Ворожцов

«Областная газета» совместно с департаментом «Факультет журналистики» Уральского федерального университета реализует проект, направленный на дополнительное обучение подрастающего поколения. Издание помогает в прохождении практики школьникам и студентам, которые решили связать свою жизнь с журналистикой. Газета публикует наиболее интересные работы учащихся журфака УрФУ. Студентка вуза Алена Зырянова подготовила материал об итогах Всероссийского конкурса творческих работ «Автограф» и конкурса школьных и юношеских СМИ Урала «ПрессКОД». В обоих творческих состязаниях «Областная газета» вручила призы в специальных номинациях.

Участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Автограф» и ежегодном конкурсе школьных и юношеских СМИ Урала «ПрессКОД» – отличная возможность для ребят поделиться своим портфолио, продемонстрировать творческие навыки и показать взрослым опытным журналистам, как они заинтересованы в профессии.

17 мая, в день подведения итогов, в Крапивинской аудитории факультета журналистики УрФУ собрались участники и члены жюри, чтобы огласить имена победителей. Всего на конкурсы было подано 69 заявок из самых разных уголков России и Свердловской области: Челябинск, Канск (Красноярский край), Бахчисарай (Крым), Ростов, Краснотурьинск, Волчанск, Богданович, Талица, Нижняя Тура, Североуральск, Ревда и, конечно, Екатеринбург.

География конкурсов широкая, и организованы они были на высоком уровне. Помимо основного организатора – факультета журналистики – конкурсы поддержали «Областная газета», Библиотечный центр «Екатеринбург», отряд «Каравелла» и газета «Народный учитель» (УрГПУ), а также министерство образования и молодежной политики Свердловской области и администрация города Екатеринбурга.

Мы пообщались с членом жюри, доцентом журфака УрФУ Марией Поповой и выяснили, как оценивались работы конкурсантов.

Вы каждый год являетесь членом жюри этих конкурсов. Есть ли тенденция к увеличению числа качественных работ?

– Существует огромное количество юнкоровских конкурсов и фестивалей, которые приглашают ребят к участию. Эта суета приводит к тому, что одни и те же материалы посылают на разные конкурсы. Лично меня это напрягает. Но общая проблема все-таки заключается в том, что мало людей работают с информацией по-настоящему тщательно, как и должны поступать журналисты. Думаю, это общее положение в СМИ сегодня, а то, что происходит во взрослой журналистике, перелагается и на юнкоровскую.

Все же я не могу сказать, что все так грустно. Во все года в конкурсах участвовали потрясающие яркие личности, и этот год – не исключение.

Юные журналисты из Центра детского творчества «Креатив» Богдановича стали лауреатами специальной номинации «Страница в районной/городской газете» конкурса «ПрессКОД-2023» за страницу «School медиа» в газете «Народное слово». На фото – с членом жюри конкурса, доцентом журфака УрФУ Марией Поповой (слева) Фото: Павел Ворожцов

Сложно ли определять победителей, когда столько талантливых ребят подали заявки?

– Сложно – не то слово! При проверке работ начинаешь все сверять по критериям. Мы выставляем их в качестве требований, и, конечно, участники должны все эти критерии учитывать, чтобы создать действительно необычный авторский материал высокого уровня. Талантливых ребят много, поэтому мы начинаем придумывать по два-три вторых и третьих места, чтобы никого не забыть и по достоинству оценить работы.

Для каждого конкурса были определены свои тематические направления. В этом году участники «Автографа» выбирали направление из следующих тем: «Портрет моего поколения», «Я меняю мир вокруг себя», «Школа журналистики», «Моя тема», «Быть здоровым – это круто!».

Сергей Митюкляев и Сергей Литяев из гимназии № 177 Екатеринбурга победили в специальной номинации «Командорские острова». Их наградила командор отряда «Каравелла», член Общественной палаты Свердловской области Лариса Крапивина. Фото: Павел Ворожцов

Также на конкурсе были заявлены специальные номинации, одну из которых – «Движение первых» – представляла редакция «Областной газеты». Победителем стала ученица 10 класса Мария Мухлынина. Она посещает занятия в Школе юного журналиста УрФУ, а также учится в студии молодежной журналистики «Проба пера».

Тема твоего материала – скаутинг. Почему для участия в конкурсе ты выбрала именно эту тему в номинации «Движение первых»?

– Я сама занимаюсь скаутингом уже три года. Эта тема мне близка, поэтому в своей работе я решила рассказать о том, что такое скаутинг и почему им интересно заниматься. Моя тема отлично подошла к номинации «Движение первых», поэтому я участвовала именно в рамках нее.

Ты ходишь в Школу юнкоров факультета журналистики и студию молодежной журналистики. Расскажи, чем тебя так привлекла эта профессия?

– Я давно поняла, что мне нравится журналистика, причем случилось это благодаря скаутингу. После каждого мероприятия у нас принято писать какие-нибудь заметки и материалы. Я включилась в этот процесс, писала о разных походах. Мне понравилось, и я задумалась о том, чтобы развиваться в этом направлении дальше, пришла в Школу юного журналиста УрФУ и окунулась в творческую среду, которая вдохновила меня еще больше.

Главный редактор «Областной газеты» Александр Лакедемонский вручил награду в специальной номинации «Движение первых» юному корреспонденту Марии Мухлыниной. Фото: Павел Ворожцов

Ты планируешь поступать на журфак УрФУ?

– Да, это моя мечта. Мне нравится абсолютно все, что происходит в медиасфере, и я хочу попробовать себя в разных направлениях.

Участие в конкурсах «Автограф» и «ПрессКОД» дает ребятам не только шанс заявить о себе, но и огромное преимущество при поступлении на журфак УрФУ. Обладатель Гран-при конкурса «Автограф-2023» в случае поступления на направления подготовки «Журналистика» и «Телевидение» автоматически получает высший балл за первый этап профессионального вступительного устного экзамена творческой направленности – портфолио. Это значит, что обладатель Гран-при этого конкурса проходит на общих основаниях только второй этап экзамена – устный ответ. Такое же преимущество получают и члены редакции, заявленной на конкурс «ПрессКОД».

Кстати, о редакциях. В конкурсе «ПрессКОД» участие приняло издание из Волчанска «Акулы пера». Мы побеседовали с редактором издания Мариной Палецких, которая тоже присутствовала на награждении.

Марина, знаем, что вы выпускница нашего журфака. Сколько лет вы уже занимаетесь школьной журналистикой?

– С юнкорами я занимаюсь с 2010 года. Получается, в этом году будет уже 13 лет.

Почему издание назвали «Акулы пера»?

– В то время я работала в газете «Карпинский рабочий», и пришло время, когда мы решили создать свою страницу в соцсети «ВКонтакте». Нужно было придумать название, и мы организовали небольшой конкурс. Из всех представленных вариантов ребятам больше всего понравилось название «Акулы пера». Наверное, потому, что это символизирует журналистов с «острым» пером.

Диплом победителя в индивидуальной номинации «За успешное профессиональное развитие в журналистике» Виктории Марковой из молодежного интернет-СМИ «Акулы пера» (г. Волчанск) вручила член правления Свердловского творческого Союза журналистов, кандидат филологических наук Светлана Лебедева. Фото: Павел Ворожцов

Ваши ребята часто побеждают в конкурсах журналистов. В чем секрет?

– На самом деле никакого секрета нет. Мы просто любим то, чем занимаемся, всегда с уважением относимся к творчеству других ребят, внимательно слушаем экспертов в жюри, прислушиваемся к их советам.

По вашему мнению, почему в Свердловской области так хорошо развито юнкоровское движение?

– Мне кажется, что наш журфак УрФУ самый легендарный. Здесь очень много талантливых уважаемых журналистов и организаций, которые поддерживают и развивают нашу профессию. Я искренне рада тому, что окончила факультет журналистики УрФУ.

Каково главное отличие школьной журналистики от взрослой?

– Юнкоры только начинают свой путь в журналистике, у них свой взгляд на жизнь и происходящие события, который часто отличается от взрослого. Отсюда порой появляются весьма интересные идеи и нестандартные подходы к подаче материала.

Школы юнкоров – это возможность познакомиться с журналистикой ближе еще до поступления в университет. Благодаря им многие ребята уже с 9-10 класса знают, что их интересует, и нацелены учиться на журфаке.

А что о юных журналистах думают взрослые профессиональные организации? Мы пообщались с главным редактором «Областной газеты» Александром Лакедемонским и узнали его мнение о конкурсантах 2023 года.

В этом году «Областная газета» в конкурсе «Автограф» объявила свою номинацию. Что заставило такую взрослую газету обратить внимание на школьных журналистов?

– Маленькие юнкоры сегодня – это большие, зрелые и талантливые журналисты завтра. Очень хорошо, что этот конкурс появился. Было время, когда в профессию молодежь шла слабо, а сейчас конкурсы мотивируют ребят проявляться и выбирать такую творческую профессию, как журналистика.

Мы стараемся поддерживать людей, которые потом смогут стать достойной сменой в наших СМИ. Нам приятно, что, участвуя в конкурсе, мы можем внести свой вклад в развитие журналистики.

Мы знаем, что вы лично прочитали много школьных газет, которые заявились на конкурс. Нашли ли вы в них что-нибудь интересное? Что удивило, зацепило ваше внимание как редактора?

– Мне понравилось, что ребят интересуют самые разные темы. Они видят мир во всем его многообразии и не зацикливаются на чем-то одном. Также радует, что они понимают проблемы и могут о них рассказать – поделиться другой стороной жизни.

Александр Андреевич, а когда вы сами были школьником, вы выпускали школьную газету?

– В то время у нас в школе выпускалась стенгазета. Я в основном придумывал для нее заголовки. Будучи в армии, я отвечал за боевые листки, из-за большой нагрузки приходилось писать по ночам. Но меня это нисколько не тяготило – уже тогда я любил свою профессию.

Дайте напутствие юным журналистам.

– Важно всегда стремиться узнавать что-то новое и не останавливаться на достигнутых рубежах. Считаю, что пока человек развивается, он живет. А еще желательно быть по-хорошему дерзким, потому что журналист должен уметь открывать ногой любые двери.

Несмотря на то, что жюри определило всего несколько победителей, хотелось бы отметить: каждая заявленная работа безусловно достойна внимания, а вложенный труд участников очень ценен. Желаем ребятам творческого вдохновения и успехов в поступлении на факультет журналистики УрФУ!