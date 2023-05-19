Найти друзей и реализовать себя

На открытом уроке школьники узнали о том, какие проекты будут реализованы в этом году под эгидой «Движение первых». Фото: Официальный сайт РДДМ «Движение первых» будьвдвижении.рф

Вчера состоялся всероссийский открытый урок «День детских общественных объединений». Школьникам в интересной, доступной форме рассказали не только об истории пионерии, но и о современных проектах. В частности, о том, какие возможности открываются для участников Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение Первых».

Большой интерес вызвала история о первых ученических организациях, которые появились в России в начале ХХ века. Эти объединения назывались «майскими союзами», а главной задачей участников была защита животных и птиц.

Первые пионерские отряды появились 19 мая 1922 года. Это движение объединило всех советских детей. После развала СССР отряды распались. Возрождение детско-юношеских общественных организаций началось только в 2015 году, а в год 100-летнего юбилея они объединились в Российское движение детей и молодежи «Движение первых».

Корреспонденты открытого урока познакомили школьников с проектами «Движения первых», которые будут запущены этим летом. Это и детские курсы в ведущих СМИ, и участие в экологических и спортивных акциях. Участники движения смогут найти себе занятие по душе: написать произведение на литературном марафоне, познакомиться с известными учеными, исполнить или написать свою песню, а также создать коллекцию школьной формы в проекте «Министерство школьной моды». Все акции разнообразны и помогают определиться с будущей профессией и открыть в себе новые таланты.

– Это очень интересная форма общения с детьми на такую важную и очень нужную тему. У нас в городе открылось уже 72 первичных отделения «Движение первых»! Движение набирает высоту. Я уверена, что после открытого урока в него будут вступать целыми семьями, – считает председатель нижнетагильского отделения РДДМ Яна Керженцева.

Общественные организации позволяют не только открыть новые факты о себе, но и обрести настоящих друзей со всей России. Участие в акциях и других проектах помогает найти единомышленников. В эфире открытого урока активисты «Движения первых» рассказали, что для них дружба, как поддерживать отношения с товарищами из разных уголков России, с которыми познакомились на форумах и в других проектах.

– После того как распалась пионерия, работа с детьми же никуда не делась. Появилось очень много различных организаций, которые занимались каждая по своему направлению, дружили друг с другом, обменивались опытом. Но не было объединяющей силы. И вот «Движение первых» как раз и взяло на себя эту роль. И это здорово. Это открывает новые возможности для наших детей. В рамках движения они могут проявить себя, реализовать какие-то проекты и задумки, узнать о жизни сверстников в других городах. Для ребят из глубинки это ценно вдвойне, – рассказывает руководитель «Движения первых» в Пышминском городском округе Татьяна Скрябина.

Всероссийский проект «Открытые уроки» проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование». Мероприятие реализуется Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.