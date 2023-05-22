Евгений Куйвашев оценил ход строительства новой школы в селе Косулино

Строящаяся школа в Косулино рассчитана на 500 мест. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проверил, как ведется строительство школы на 500 мест в селе Косулино, сообщает департамент информационной политики региона.

Здание образовательного учреждения возводится в Косулино в рамках комплексного плана развития Белоярского городского округа. Новая школа, которая строится по поручению Евгения Куйвашева, будет соответствовать самым современным требованиям. В частности, в здании, которое уже готово на 75%, будут разведены потоки учеников младших и старших классов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На прилегающей к школе территории ведется создание спортивной зоны, где оборудуют воркаут-площадку. Планируется, что школа станет общественным центром, где будут проходить различные мероприятия. Ввод нового здания в эксплуатацию намечен на третий квартал текущего года.

Глава региона также посетил существующее здание учебного заведения, где обучаются 1,6 тысячи детей.

Евгений Куйвашев поручил подготовить проект реконструкции "старой" школы. Ожидается, что новое и существующие здания будут объединены переходами и единым двором.

"За зиму сделать проект реконструкции действующего здания. В мае она должна начаться, в сентябре — закончиться", — сказал губернатор.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, Евгений Куйвашев направил 328 миллионов рублей на завершение строительства школ в Серове и Косулино.