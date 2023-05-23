Екатеринбургское суворовское военное училище оканчивают 70 выпускников

Выпускники, которые отличились в учебной, творческой и спортивной сфере, получили поощрительную стипендию. Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Для 70 выпускников Екатеринбургского суворовского военного училища (ЕкСВУ) прозвенел последний звонок. Это 75-й выпуск со дня основания учебного заведения.

От лица командования войсками военного округа выступил главный инспектор Центрального военного округа генерал-полковник Николай Ткачев. Он поздравил суворовцев с окончанием обучения. С напутственными словами к выпускникам обратились начальник ЕкСВУ полковник Юрий Затонацкий, педагоги, религиозные и общественные деятели, родители. Суворовцы поблагодарили наставников за полученные знания, воспитание и поддержку. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Выпускники, которые отличились в учебной, творческой и спортивной сфере, получили из рук духовника училища отца Александра специальную поощрительную стипендию правящего архиерея Екатеринбургской епархии Русской православной церкви.

Творческие коллективы ЕкСВУ подготовили для выпускников и гостей мероприятия хореографические номера, дефиле барабанщиков.

Последний звонок дали для старших ребят отличник учебы, кандидат в золотые медалисты, вице-старшина 3 роты Николай Понамарев и суворовец 2 роты Илья Яндуганов. Мероприятие завершилось торжественным маршем.

Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что свердловский министр поздравил уральских суворовцев.

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