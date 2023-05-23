Губернатор дал школе оценку

Евгений Куйвашев проверил стройку, ведущуюся по его поручению в Косулино. Фото: Департамент Информполитики Свердловской области

В селе Косулино (Белоярский район), где проживает почти 15 тысяч человек, летом этого года планируют открыть новую школу на 500 мест. Современное трехэтажное здание образовательного учреждения уже построено, сейчас идут внутренние работы. Готовность крупного инфраструктурного объекта оценил 22 мая губернатор Евгений КУЙВАШЕВ.

О новой школе в Косулино заговорили весной 2021 года. Тогда поселковый родительский комитет рассказал главе региона о нехватке мест в действующей школе: она рассчитана на 584 места, а учится в ней более 1,6 тысячи детей – в две смены.

– Село быстро растет, детей становится больше, им нужно новое здание – это острый вопрос для всех косулинцев, – обратилась к Евгению Куйвашеву жительница села Галина Абакумова.

Глава региона поддержал сельчан и поручил областному правительству построить новое здание в кратчайшие сроки. И уже летом 2021-го был подготовлен проект стоимостью почти 600 млн рублей, и подрядчики уже вышли на стройплощадку.

На сегодняшний день готовность школы составляет 75 процентов.

Регион прирастает школами В этом году в Свердловской области введут в эксплуатацию семь новых зданий школ. Глава региона Евгений Куйвашев уже направил дополнительно 328 млн рублей на завершение строительства учебных заведений. Как сообщили в департаменте информполитики, 128 миллионов рублей пойдут на завершение строительства школы в Косулино. Еще 215 миллионов рублей – на завершение строительства школы на 1275 мест в Серове, которая также возводится по поручению главы региона. Это будет крупнейшая школа на севере области. Готовность объекта составляет 60 процентов, сдать его в эксплуатацию строители планируют до конца года. В 2023 году планируется сдать В Екатеринбурге : новый корпус гимназии № 40 на 1000 мест, школу № 41 на 925 мест «Губернаторский лицей» на 1200 мест.

: В Верхней Пышме : школу на 1 135 мест.

: В селе Нижнеиргинское Красноуфимского района : школу на 150 мест.

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– Рабочие начали чистовую отделку помещений, устанавливают сантехнику и лифты, монтируют сцену в актовом зале. Практически завершено благоустройство прилегающей территории. Ежедневно на объекте работают 100-120 человек, – рассказал «ОГ» глава Белоярского ГО Григорий Вихарев.

В школе появятся учебные классы с интерактивным оборудованием, пищеблок, спортзал, медкабинет, спальни для малышей, мастерские и прочее. На прилегающей территории обустроят зоны для тихого отдыха и подвижных игр, будет большая спортивная зона со стадионом, площадками для баскетбола и волейбола, занятий гимнастикой и воркаут-площадкой.

– Новую школу планируем ввести в эксплуатацию летом. Она станет не просто учебным заведением, а общественным центром всего села, где будут проходить различные мероприятия, – сообщил Григорий Вихарев.

Евгений Куйвашев положительно оценил ход строительства и качество выполненных работ.