В УрФУ в День славянской письменности и культуры подвели итоги конкурса "Город без ошибок"

Выступление одной из финалисток конкурса Алены Зимогляд. Фото: Наталья Шадрина

Сегодня, в День славянской письменности и культуры в Уральском гуманитарном институте УрФУ состоялся финал конкурса "Город без ошибок". Акция длилась на протяжении года, студентам вуза и горожанам предлагалось фиксировать ошибки, которые они заметят на вывесках, билбордах и рекламных растяжках на улицах Екатеринбурга. Самые яркие примеры из собранной коллекции представлены на выставке в холле у Демидовского зала на Тургенева, 4.

Впервые конкурс "Город без ошибок" на филологическом факультете Уральского федерального университета провели в 2013-м. Тогда за два месяца на электронную почту акции прислали порядка 500 фотофактов с самыми разными примерами языковых неточностей — от орфографических и пунктуационных до стилистических. Спустя десять лет организаторы решили провести очередную языковую ревизию.

Цель конкурса — привлечь внимание широкой общественности к речевой культуре публичного представления информации и побудить молодых свердловчан стать защитниками чистоты русской речи. Организаторы конкурса – Уральский гуманитарный институт УрФУ, кафедра русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации и студенты магистерской программы "Теория и практика речевой коммуникации".

"Поскольку резонанс десять лет назад был большим, мы подумали, почему бы не продолжить чистить город от словесного мусора, — рассказывала "ОГ" Ирина Вепрева, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ. — Задача, как нам кажется, благородная. Тем более что акция вырабатывает у горожан и у студентов языковую зоркость, формирует ценностное отношение к русскому языку. Мы решили, что финал конкурса устроим как раз в День славянской письменности и культуры".

В этот раз на конкурс было прислано порядка 300 фотофактов. Лучших наградили, а для тех, кто готов был пойти еще дальше, устроили финальный раунд, в котором были заслушаны публичные выступления конкурсантов на тему "Город без ошибок" и "300-летие Екатеринбурга". Участники должны были рассказать о том, какой им видится хорошая речь в Екатеринбурге будущего.

Первое место в конкурсе заняла студентка филологического факультета Елизавета Николина, второе место и приз зрительских симпатий достались Варваре Рыковой (тоже студентке филфака). Варвара выступила в жанре стендапа, чем покорила и преподавателей, и студентов. Специальными призами наградили студента Николая Куклина и жительницу Екатеринбурга Ольгу Останину.

Подробнее об итогах конкурса "Город без ошибок" читайте в ближайших номерах "Областной газеты".