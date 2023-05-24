Колледж в Бисерти обретет новый дом

В этом здании после ремонта разместятся несколько учреждений, включая филиал колледжа. Фото: Администрация Бисертского ГО

В Бисерти начали капитально ремонтировать административное здание, расположенное по адресу улица Революции, 110а. Здесь разместят филиал Уральского горнозаводского колледжа Демидовых, который за неимением своих площадей уже несколько лет ютится в школе № 2. Вместе с новосельем учебное заведение получит образовательную перезагрузку: филиал начнет готовить студентов по новым рабочим специальностям, обеспечивая кадрами городской округ и соседние территории.

Здание на Революции, 110а было построено в 1965 году. За годы существования оно успело сменить нескольких собственников и арендаторов, в том числе здесь располагался филиал колледжа, поставлявший кадры для машиностроительного завода.

Когда градообразующее предприятие обанкротилось, часть специальностей оказалась невостребована, и большие площади тоже стали не нужны. Филиал переехал в здание средней школы. В нем проводят обучение по специальностям «технология машиностроения», «право и организация социального обеспечения», «экономика и бухгалтерский учет».

Местные власти решили дать учреждению новую жизнь.

– В муниципалитете очень нужны специалисты рабочих профессий – автомеханики, электромонтеры. Развитие филиала позволит выпускникам наших школ и жителям более старшего возраста получать новые специальности прямо на территории городского округа, – рассказала «ОГ» глава Бисерти Валентина Суровцева.

Вокруг здания Параллельно с ремонтом здания власти благоустраивают пространство рядом с ним. Были снесены старые гаражи и мастерские, сейчас идут работы по программе «Формирование современной городской среды»: на улице Революции сделают пешеходную зону со скамейками и светильниками, детскую и спортивную площадки, уличные тренажеры и парковку. Также там восстановят воинское захоронение «Братская могила бойцам, участникам Гражданской войны».

На ремонт здания были выделены более 56 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. До конца года в здании поменяют кровлю, заменят окна и входную группу, приведут в порядок все внутренние помещения и коммуникации, обновят фасад.

Сразу после ремонта сюда вернутся отделение МФЦ, архив Бисертского городского округа и единая дежурно-диспетчерская служба. Филиал колледжа начнет там работу после лицензирования в сентябре следующего года. Сейчас администрация обсуждает варианты новых специальностей с руководством колледжа, и небольшими предприятиями, расположенными на территории.