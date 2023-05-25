В телевикторине "Умницы и умники" на Первом канале примут участие 6 свердловских школьников

Заключительный этап олимпиады проходил по правилам всероссийской телевикторины. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Участниками нового сезона всероссийской гуманитарной олимпиады школьников "Умницы и умники" стали 6 старшеклассников из Свердловской области. Победители смогут без экзаменов поступить в Московский государственный институт международных отношений.

В Екатеринбурге состоялся первый в истории Среднего Урала региональный отбор телевикторины. Он был организован благотворительным фондом "Эмпатия" Михаила Шелкова при поддержке областного правительства. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Как отметил министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу развивать Уральскую инженерную школу. В регионе ведется поддержка таких проектов, как уральская смена в "Сириусе", реализуются конкурсы и программы научно-технической направленности.

"Сегодня мы впервые видим участников такой престижной гуманитарной олимпиады. Это значит, что гуманитарное направление в системе образования также развивается на серьезном уровне. Я надеюсь, что вы достойно представите наш регион на главной олимпиадной площадке", — обратился к участникам испытания Юрий Биктуганов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Заключительный этап олимпиады проходил по правилам всероссийской телевикторины: с полуфинальными и финальным агонами, орденами, агонистами и теоретиками. В нем участвовали 30 школьников, которые успешно справились с эссе — заданием первого заочного этапа. На агоны вышли 9 ребят, из зала на вопросы ведущего также ответил 21 теоретик. Темами финала стали: Демидовы, русская революция, развитие Урала в 1910–1930-х годах, Урал в годы Второй мировой войны, уральцы в истории и культуре России.

По результатам финального агона победителями стали:

Кирилл Епишенков (Екатеринбург),

Матвей Чигинцев (Каменск-Уральский),

Владислава Агафонова (Новоуральск).

По решению основателя благотворительного фонда "Эмпатия" Михаила Шелкова все они получили призы в размере 100 тысяч рублей. Призерам телеолимпиады — Данилу Широковских и Кристине Ярославцевой (Полевской), а также Надежде Зориной (Екатеринбург) вручены премии в размере 50 тысяч рублей.

По словам Михаила Шелкова, работа "Эмпатии" строится на поддержке педагогов и талантливой молодежи.

"Свердловские ребята не смогли бы сегодня выступить на олимпиаде без своих учителей, чья кропотливая работа при этом осталась за кадром. Именно поэтому я бы хотел поздравить не только победителей, призеров и всех финалистов, но и дорогих педагогов. Мы увидели отличные результаты ваших учеников в "Умницах и умниках", которыми вы сегодня можете по праву гордиться", — подчеркнул Михаил Шелков.

Олимпиада "Умницы и умники" — пример эффективной совместной работы региональных властей и частного бизнеса. Это выражается в общем интересе к поддержке педагогического сообщества, совершенствованию и укреплению лучших педагогических традиций. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачи по решению системных вопросов в сфере образования региона в Год педагога и наставника, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Лейтмотив Года — повышение престижа учителя, что полностью соответствует задачам национального проекта "Образование".

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в финал регионального этапа телевизионной олимпиады "Умницы и умники" вышли 30 уральских школьников.

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