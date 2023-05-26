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26 мая 2023, 13:20

В Свердловской области за ходом ЕГЭ следят 3 362 камеры видеонаблюдения

Видеонаблюдение

Для проведения ЕГЭ в свердловских пунктах сдачи установлены 3 362 видеокамеры. Фото: Полина Зиновьева

3 362 видеокамеры для наблюдения за ходом ЕГЭ установили в 1 681 аудитории Свердловской области. Оборудование будет задействовано в основной период сдачи Единого государственного экзамена, который пройдет с 26 мая по 1 июля, сообщили "Областной газете" в компании "Ростелеком". 

По данным пройвадера, онлайн-трансляция будет вестись из 161 объекта, включая два региональных центра обработки информации. Изображение из аудиторий в режиме реального времени транслируется на портал видеонаблюдения "Смотри ЕГЭ", с которого следить за процедурой сдачи экзамена одновременно могут 15 000 пользователей.

"С 2014 года мы обеспечиваем в школах видеонаблюдение за проведением Единого государственного экзамена. Наша главная задача — бесперебойное функционирование телекоммуникационной инфраструктуры во время экзаменов. Все установленные в аудиториях IP-камеры поддерживают высокое разрешение изображения и передают качественный звук. Они расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов", — отмечает вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин. 

Все видеоматериалы с ЕГЭ будут храниться в центрах обработки данных до 3 марта 2024 года. Для повышения надежности запись дополнительно производится на карты памяти, которые установлены в каждой видеокамере.

Также за ходом экзамена следят общественные наблюдатели. Фиксировать нарушения в ходе ЕГЭ будет искусственная нейронная сеть, с помощью которой будет проанализирован весь видеопоток из аудиторий. 

Напомним, в этом году единый госэкзамен в Свердловской области сдают 16 870 выпускников одиннадцатых классов. 

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Областная газета Свердловской области

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