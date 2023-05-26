Для свердловских выпускников успешно стартовал Единый государственный экзамен

ЕГЭ в этом году сдадут более 18 тысяч участников, из них 16 870 — нынешние выпускники. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ. 26 мая 3 701 выпускник сдал госэкзамен по химии, литературе и географии. Все задействованные пункты проведения испытаний отработали в штатном режиме.

В гимназии № 47 Екатеринбурга министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов лично проверил организацию экзамена. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Министр отметил, что подготовка к проведению ЕГЭ в регионе началась заблаговременно. Сформирован пул экспертов предметных комиссий. Организаторы прошли соответствующее обучение.

"Мы провели несколько репетиционных тестирований для того, чтобы на старте не допустить технических и организационных сбоев. В соответствии с регламентом после инструктажа в 10:00 во всех пунктах начали печать контрольно-измерительных материалов", — рассказал Юрий Биктуганов.

На выполнение работы по химии отводится 3,5 часа. Она состоит из 2 частей и 34 заданий. Выпускники могут пользоваться непрограммируемым калькулятором, а также методическими материалами. Экзамен по литературе длится 3 часа 55 минут. Сочинение должно содержать не менее 200 слов. Можно пользоваться орфографическим словарем. ЕГЭ по географии включает 31 задание. На него отводится 3 часа. Можно использовать линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор.

Результаты участников сегодняшнего ЕГЭ будут известны не позднее 10 июня.

Отметим, что ЕГЭ в этом году сдадут более 18 тысяч участников, из них 16 870 — нынешние выпускники.

В этом году подготовлено 187 пунктов проведения экзамена, в том числе в учреждениях ГУФСИН, в ОДКБ № 1, а также на дому. Они оснащены камерами видеонаблюдения, автоматизированными рабочими местами, принтерами, сканерами и расходными материалами. Все главы муниципалитетов обеспечили консолидированную работу коммунальных служб, чтобы в экстренном случае можно было быстро перейти на резервные системы электроснабжения и не допустить технических сбоев. Для обеспечения безопасности во всех пунктах проведения экзамена присутствуют медицинские работники.

Напомним, в Свердловской области за ходом ЕГЭ следят 3 362 камеры видеонаблюдения.

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